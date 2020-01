Los argentinos compraron u$s 43.500 millones en 2019 y marcaron un récord

El Banco Central (BCRA) publicó hoy las estadísticas cambiarias de diciembre 2019, con el acumulado anual. Pese al cepo, las operaciones de los argentinos con dólares alcanzaron un pico el año pasado.

Según esos datos, el año pasado fueron récord las compras de billetes por parte del sector privado no financiero, que adquirió u$s 43.543 millones en forma bruta. El 98% de ese total, es decir, u$s 42.734 millones, se compró en los primeros 10 meses del año, antes de la puesta en marcha del cepo "hard", que restringió el cupo de compra a u$s 200 mensuales.

Esas compras fueron parcialmente compensadas por las ventas de billetes verdes, que sumaron u$s 26.850 millones en el año y también marcaron máximos históricos. Al contrario de lo que sucedió con las compras, las ventas se derrumbaron desde el primer tramo del cepo cambiario.

Como consecuencia, el saldo neto de compraventa de billetes por parte de privados en 2019 fue vendedor por u$s 16.693 millones. Dicho valor estuvo por debajo de los registros de 2017 y 2018, que habían anotado compras netas por u$s 17.758 millones y u$s 18.019 millones, respectivamente.

Los números de diciembre

El último mes del año volvió a marcar un récord con respecto a la cantidad de individuos que concurrieron al mercado formal a comprar billetes. Fueron 2.600.000 personas, el pico desde que hay datos disponibles. Presos del cepo, la compra promedio per cápita fue de u$s 178 mensuales.

Del lado contrario del mostrador, hubo 330.000 individuos que vendieron sus billetes verdes. Se trató del menor nivel de vendedores mensuales desde 2017. Las ventas promedio por persona alcanzaron los u$s 400 dólares el mes pasado.

Sobre la operatoria cambiaria, en diciembre las personas humanas (que son solo una parte del sector privado no financiero) totalizaron compras netas de billetes por u$s 330 millones, como resultado de compras brutas por u$s 460 millones y ventas brutas por u$s 130 millones.

Las compras de billetes netas de billetes en diciembre significaron apenas el 13% de las adquisiciones de dólares físicos por u$s 2577 millones realizadas en septiembre pasado, en la previa de las restricciones cambiarias.

Por su parte, los movimientos de los individuos relacionados con servicios totalizaron egresos netos por u$s 363 millones en el mes de diciembre. Se destacó en ese rubro la salida de u$s 388 millones por “Viajes y otros pagos con tarjetas”. Según el BCRA, dicho concepto mostró un aumento interanual de 24%.