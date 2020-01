Trafigura compra parte de petrolera con activos en Argentina

Trafigura, la comercializadora de commodities internacional, adquirió una participación del 6% en President Energy, un productor de petróleo y gas que cotiza en la bolsa de Londres y tiene activos en Argentina, como parte de un acuerdo para ayudar a la pequeña empresa a pagar sus deudas.

El acuerdo, en el que Trafigura acordó suscribir u$s 4 millones de nuevas acciones de President a un precio de 4,04 centavos, apunta a ayudar a la firma a saldar los adelantos que le hizo el año pasado el trader de materias primas.

En julio, Trafigura hizo un adelanto, que no fue revelado, a President al mismo tiempo que acordó la compra de parte de la producción proveniente de sus activos en la provincia argentina de Río Negro.

Como parte de los acuerdos anunciados ayer, Trafigura tiene la opción de adquirir otros u$s 6 millones en acciones nuevas de President a un precio de 4,65 centavos cada una.

President dio a conocer un canje de deuda por capital social con una empresa que pertenece al presidente del directorio y principal accionista, Peter Levine, que elevará su participación en el grupo hasta el 29,99%. La compañía de Levine, IYA, inicialmente convertirá u$s 1,95 millón de deuda otorgada a President como parte de un préstamo no garantizado a un precio de 4,04 centavos por acción. IYA quiere luego tener la opción de convertir hasta otros u$s 2875 millones de deuda en acciones de President a un precio de 4,65 centavos por acción, siempre y cuando Trafigura suscriba nuevas acciones del grupo energético que cotiza en la bolsa de Londres.

President informó que las dos transacciones, que requerirán la aprobación de los accionistas en una asamblea general el 6 de febrero, juntas reducirían su deuda neta en u$s 5,95 millones y podrían reducirla hasta en u$s 14,8 millones.

"Damos la bienvenida a Trafigura como una importante parte interesada en la presidencia", dijo Levine. "El grupo, según las proyecciones, estará libre de todas sus deudas financieras existentes con terceros durante los próximos 18 meses"