Financial Times: los grandes 'hedge funds' tuvieron su mejor rédito en una década

Los 20 gestores de hedge funds con mejor desempeño de la historia ganaron para sus inversores u$s 59.300 millones el año pasado, la cifra más alta anual en al menos una década-. El resultado se debe a que aprovecharon el fuerte viento de cola que recibieron los mercados de acciones y bonos.

Estos administradores, liderados por Christopher Hohn de TCI y Steve Mandel de Lone Pine, obtuvieron cerca de un tercio de los u$s 178.000 millones de las ganancias totales que acumuló el sector de hedge funds en 2019, según un estudio de LCH Investments. LCH es un fondo de hedge funds gestionado por el grupo Edmond de Rothschild, que hace un seguimiento del desempeño en dólares que obtienen los gestores.

Si bien las ganancias son importantes en términos de dólares, en los últimos años los hedge funds se quedaron atrás con respecto a la renta variable. Por ejemplo, en 2019 mientras que los fondos registraron su mejor rendimiento en una década, con alzas de 10,4% en promedio, según el grupo de datos HFR sigue siendo muy inferior al retorno de 31,5% del S&P 500.

Rick Sopher, presidente de LCH, describió las ganancias del año pasado para la industria de los hedge funds como "una mejora significativa después de varios años de rendimientos leves". En 2018, el sector perdió u$s 41.000 millones en total, aunque los 20 principales gestores siguieron obteniendo ganancias.

Cuando los mercados de renta variable cayeron en 2018, el hedge fund promedio perdió 4,8%, un rendimiento levemente inferior al mercado.

Los gestores que obtuvieron mejores resultados el año pasado fueron los que estaban posicionados para aprovechar el alza de los precios de las acciones. La administradora de fondos londinense TCI, que gestiona alrededor de u$s 30.000 millones en activos, ganó u$s 8400 millones para los inversores en 2019, lo que le alcanzó para volver a ubicarse entre los 20 mejores gestores de todos los tiempos después de una ausencia en 2018, según LCH.

Por su parte, Lone Pine de Mandel se recuperó de un año difícil en 2018 con una ganancia de u$s 7300 millones. Las ganancias totales de la firma de u$s 33.200 millones desde su lanzamiento, la sitúan en el cuarto lugar de la clasificación general -antes se ubicaba en el séptimo. El hedge fund londinense Egerton Capital, dirigido por John Armitage, también tenía posiciones largas en acciones y el año pasado obtuvo ganancias por u$s 5000 millones para los inversores, lo que le ayudó a recuperar su lugar entre los 20 primeros.

Aunque Bridgewater Associates de Ray Dalio tuvo un año mediocre, mantuvo su primer lugar en el ranking general de todos los tiempos con u$s 58.500 millones de ganancias desde su lanzamiento en 1975. Las ganancias para los inversores de sólo u$s 600 millones en 2019 se acercaron a las más bajas registradas por los 20 principales gestores el año pasado. La empresa gestiona u$s 160.000 millones en activos y su fondo insignia, Pure Alpha, finalizó 2019 casi sin cambios, tras haber perdido dinero a principios de año al apostar a un mayor rendimiento de los bonos. En 2018 sus ganancias fueron de 14,6%.

No quedaron dentro de los 20 primeros puestos el gestor macro global Caxton Associates, a pesar de las ganancias de dos dígitos del año pasado, y Two Sigma, un gestor de inversiones sistemáticas.

Moore Capital de Louis Bacon, que en noviembre dijo a los inversores que estaba cerrando sus hedge funds insignia al dinero externo, se deslizó del puesto 15º al 19º en 2018, ya que los u$s 300 millones de ganancias del año pasado llevaron su total a u$s 19.000 millones.

A pesar de que el año pasado el sector de hedge funds en general volvió a tomar forma, algunos grandes nombres se equivocaron al perder las elecciones del presidente argentino Mauricio Macri. El fondo europeo Odey de Crispin Odey registró pérdidas durante el año después de que el mercado de valores del país se desplomara y su moneda se derrumbara frente al dólar, al igual que las administradoras de fondos especializadas en mercados emergentes Autonomy Capital y Glen Point Capital.

LCH también intentó por primera vez calcular cuánto donaron los 20 principales gestores a causas filantrópicas y de beneficencia. Estima que aportaron o asumieron compromisos por u$s 62.500 millones, que equivale a 45% de las comisiones sobre resultados totales.

