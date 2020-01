Packs: la mejor manera de estar comunicado con una línea prepago

Los packs se han convertido en una manera muy eficiente de contratar y/o mejorar los servicios de telefonía móvil. Te permiten ajustar a tu medida los servicios que sueles usar con mayor frecuencia y tener una mejor experiencia móvil.

Hay packs de gigas, minutos, mensajes de texto, combinados y con opciones de roaming internacional. Activarlos es muy sencillo e incluso puedes elegir el tiempo de duración y a diferencia de un plan no se renuevan automáticamente.

Los podes ir probando de a poco hasta dar con los megas adecuados a tus consumos y cuánto estés dispuesto a pagar por ello. Por otra parte, es una gran alternativa de contar con más megas o minutos si vas de viaje o un concierto para compartir tu experiencia y mantenerte en contacto con tus seres queridos.

Packs de internet los más populares entre los usuarios

Los packs más solicitados o las mayores opciones son los que te incluyen megas para navegar. Puesto que, son muchas las aplicaciones y/o acciones que se realizan desde el celular que requieren conexión a internet.

Si no posees suficientes megas podrías quedarte sin la posibilidad de ordenar tu cena, ver los nuevos capítulos de tu serie favorita mientras viajas en el colectivo, subte o tren. Ni mucho menos disfrutar de tus playlists favoritas mientras vas corriendo por el parque o paseando en bici.

Es que, no hay nada más aburrido que pasar horas en el tráfico sin nada para divertirse o no tener esa música energizante para seguir un kilómetro más. Y estos packs son la mejor alternativa existente para que eso no suceda.

Lo único que debes hacer es estar atento a tus consumos así sabrás cuándo activarlos. Con más internet seguirás disfrutando de los contenidos de streaming o musicalizar tus actividades favoritas.

Es importante que sepas que los packs de internet no son los únicos existentes, también los hay para llamadas y mensajes de texto o combinados. Lo mejor, vos siempre tendrás la opción de activarlos cuando desees.

Conoce algunas opciones de packs para tu línea

Tal como te mencionamos los packs de telefonía móvil pueden ser para navegar, para realizar llamadas y enviar mensajes de textos. También los hay combinados, los cuales incluyen los tres servicios anteriormente mencionados.

Independientemente del que elijas, cualquiera de ellos representan una gran alternativa para seguir disfrutando de tu línea las 24 horas del día.

Para que tengas mucho más claro cuáles son las opciones de packs disponibles, a continuación te detallaremos un poco más sobre cada uno de ellos. La cantidad de megas, el tiempo de duración, etc.

Los que son exclusivamente para navegar ofrecen 200, 500 megas o 1 y 2 gigas, y pueden ser activados por 1, 3 o 7 días.

En el caso de la opción de minutos y mensajes de texto, el valor final del pack varía en función a los días que deseas tenerlo activo (1, 3 o 7). Porque, las tres opciones te permiten llamar y enviar mensajes de manera ilimitada.

Mientras que en el caso de los packs combinados puedes elegir uno que incluye 1 giga para navegar, llamadas y mensajes ilimitados o 500 megas mas llamar y enviar mensajes igualmente de manera ilimitada.

En caso de los packs de roaming, están disponibles para los países limítrofes más Perú. Con este, vas a conseguir 30 minutos para llamadas y enviar 15 mensajes de texto.

Para activar cualquiera de ellos, es necesario enviar un mensaje de texto indicando el pack que has elegido. La activación se hace casi al instante, así no perderás tiempos y disfrutar rápidamente de todos sus beneficios.

Un dato importante es que todos estos packs ofrecen WhatsApp gratis. Esta herramienta de mensajes se ha convertido en un canal de comunicación por excelencia para todas las personas. Te permite escribir, mandar audios e incluso hacer llamadas de manera práctica a todos tus contactos.

Así que es un plus tenerlo activo en todo momento sin que eso consuma los gigas de tu pack, otra de las grandes ventajas de estos servicios. Esperamos que hayas podido conocer mejor en qué consiste y saber que tienes alternativas para sacarle el jugo a tu servicio móvil