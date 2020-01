Experto en política industrial será el nuevo vicepresidente del Banco Central

Doctorando en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, con maestría en Economía de la UBA, donde se recibió de economista, Sergio Woyecheszen fue nombrado vicepresidente del Banco Central.

Fue Subsecretario de Industria, Comercio y Minería bonaerense con Daniel Scioli entre 2011 y 2015, luego fue coordinador de Desarrollo Económico y Productivo de la Fundacion DAR, y profesor titular de Desarrollo y Subdesarrollo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En su Linkedin dice que desde diciembre de 2015 hasta la actualidad también es asesor freelance en temas de industria, desarrollo, empleo y distribución del ingreso.

Además, es yerno del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y pareja de su hija Delfina, quien acaba de ser nombrada directora del Banco Ciudad.

Como directores también nombraron a Jorge Carrera, quien se destaca por su perfil académico, ya que viene de la Universidad de La Plata, donde fue propuesto para el cargo por el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán. Carrera es un nuevo caso de un economista proveniente de la academia que desembarca en el equipo económico de Alberto Fernández. Al propio Guzmán se le sumaron el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y luego el subsecretario de Finanzas, Ramiro Tosi, ambos de la UNLP, y ambos de relación directa con Carrera.

Carrera fue codirector de la beca de iniciación de la UNLP, y ambos fueron sus ayudantes alumnos en las materias Macro II y Finanzas Internacionales. Carrera, contador de la UNLP, es doctor en Investigaciones en Economía y entre 2008 y 2016 fue Jefe del Área Investigaciones Económicas del BCRA, y entre 2005 y 2008 fue gerente principal de Investigaciones Económicas del BCRA. Entre 2002 y 2005 fue vicedirector del CEI, el Centro de Economía Internacional de la Cancillería Argentina.

El otro director del Banco Central es Arnaldo Bocco, ex director del BCRA, ex presidente del BICE y ex director del Banco Ciudad, y hasta hoy director del departamento de Economía y del Observatorio de la Deuda Externa de la Umet, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

Guillermo Hang es otro nuevo director. Economista de la Universidad de La Plata, había sido nombrado asesor del ministro Guzmán para asesorarlo en temas de deuda.Investigador del Cefid-Ar entre 2010 y 2012, entre 2008 y 2016 fue consultor del Ministerio de Economía y entre 2016 y 2017 consultor del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda contratado por el BIRF, perteneciente al Banco Mundial, para hacer evaluación socio-económica de proyectos de inversión. Es miembro del Centro de Estudios Scalabrini Ortíz (CESO), un think tank kirchnerista dirigido por el economista Andrés Asiain.

El otro director es Carlos Hourbeigt, quien era número puesto para ser el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Valores (hasta que Adrián Cosentino le ganó el lugar) a donde estuvo como director en 2016 como parte de un acuerdo con Sergio Massa. "Es un Lavagna paladar negro", dicen quienes conocen a este economista, que a fines del anteaño pasado renunció para irse a trabajar con el candidato presidencial de Consenso Federal.

Hourbeigt fue siempre muy crítico de la política económica, en especial de la conducida por Federico Sturzenegger.

Mientras todo parecía funcionar bien esto no fue un problema en su relación con el presidente de la Comisión, Marcos Ayerra.

Eran ellos dos los que se reunían permanentemente con las autoridades de los mercados y los agentes. Cuando llegó la crisis económica, la relación cambió y empezaron los cortocircuitos, al punto que ya era vox populi entre los mesadineristas la tensión que había entre ambos, que en los últimos meses de convivencia ya se había hecho insostenible.

Como superintendente del BCRA fue nombrado el director Claudio Golonbek, quien fue director del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego con Pesce como presidente. Anteriormente, se desempeñó como economista en el área de Desarrollo de Nuevos Negocios en el BICE y fue investigador en el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR) entre 2004 y 2012. Previo a esto, trabajó en el Banco Santander-Río (2000-2003) y fue Jefe de Research en Nación AFJP (1997-1999).

Como vicesuperintendente fue nombrada la directora Claudia Berger, una abogada que trabajó en Jefatura de Gabinete entre el 2008 y el 2009. Estuvo a cargo de la Coordinación y Supervisión de la Dirección de Secretaría General, de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional.