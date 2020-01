El plazo que fijó el Gobierno para negociar la deuda crea dudas entre los inversores

Los días corren y el plazo para llegar al 31 de marzo con la renegociación de la deuda ya resuelta se ve más difícil. Es que hasta ahora se conocieron pocos avances de manera oficial, por lo que los analistas ven cuesta arriba terminar de negociar para esa fecha.

El encargado de transmitir ese plazo como fecha límite fue el propio Alberto Fernández. "Creo que de acá al 31 de marzo vamos a tener bien claro cómo estamos, porque ahí también vamos a tener resuelto cómo queda la deuda externa", afirmó el mandatario en una entrevista reciente.

Hasta ahora, el Gobierno recibió propuestas y evalúa a las instituciones que serán las encargadas de rastrear en manos de quiénes están los títulos públicos.

Además, Martín Guzmán tiene previsto estar hacia fin de mes en Nueva York, en una reunión en la que presentaría el programa económico local.

¿Por qué existe ansiedad por resolver esta cuestión?

Es un condicionante que define en buena parte, según sea su resolución, cómo evolucionará la política económica del Frente de Todos.

"Parece un plazo bastante ambicioso. Con los escasos o nulos avances formales e informales que hubo; para el 31 de marzo deberíamos llegar con algo concreto que dé la expectativa de si la cosa camina o no, pero no creo que sea con el tema resuelto", dijo Leonardo Chialva, de Delphos Investment.

Coincidió Lorena Giorgio, de Econviews, cuando marcó que por ahora pareciera que la negociación va más lenta de lo que se esperaba en principio.

"Si bien se avanzó en el frente fiscal dando señales al mercado de que la intención es profundizar el proceso de consolidación, continuar pagando la deuda en pesos y crear (o reflotar) un nuevo instrumento de ahorro y financiamiento en pesos, los desafíos en los próximos meses no son menores", mencionó la analista.

De acuerdo con análisis privados, el saldo que deja la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva es de una mejora fiscal que oscila entre 1 punto y 2,5 del PBI, según quién lo calcule. Esta señal fue bien tomada por el mercado, que reaccionó de manera positiva.

Aunque esa "luna de miel" se esfumó tras la intención de la provincia de Buenos Aires de postergar hasta mayo el pago del bono BP 21.

También Guido Lorenzo mencionó que ven complicado, desde LCG, que se llegue a renegociar antes del 31 de marzo. "Los interlocutores con los que tiene que interactuar el ministro no tienen todos las mismas preferencias y una oferta one size for all posiblemente no funcione", describió.

Otro aspecto que señaló es que es nunca se trató finalmente en el Congreso el hecho de que los títulos bajo ley local siguen sin tener las cláusulas de acción colectiva (CAC) y "eso podría disparar litigios". En ese sentido, definió que se podría pensar en una reestructuración rápida pero que "dejaría al país en una situación en la que sigue siendo insolvente y en dos o tres años se vuelve a chocar".

Para Federico Furiase, de EcoGo, el Gobierno debería liquidar la negociación de la deuda en el primer trimestre, "sobre todo con el ruido que hay en provincia de Buenos Aires y el que vendrá con otras provincias, y por la presión que hay en la brecha cambiaria frente a la emisión monetaria, la incertidumbre en general y los fuertes vencimientos de bonos en pesos que se vienen" en los próximos dos meses.

El economista definió a la negociación de la deuda como un "evento bisagra".

Es que analiza que "una negociación exitosa es condición necesaria para bajar riesgo país, moderar presión en la brecha y estabilizar variables nominales, lo cual permitiría empezar a descongelar dólar y tarifas con menor impacto en inflación".

El viaje de Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará a Nueva York, en una visita breve, en la que participará de una reunión del Consejo de las Américas. Será el próximo martes 28.

Según informaron desde el Ministerio de Economía, Guzmán presentará los lineamientos del programa económico en el encuentro y no pasará, luego, por Washington para reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, como se había especulado.

Tampoco se confirmó si, en su primer viaje como titular de Economía, Guzmán tendrá alguna reunión con inversores, analistas y empresarios extranjeros en relación a la renegociación de la deuda.

Luego del paso por Nueva York, el funcionario partirá hacia Europa donde participará el 5 de febrero de un encuentro sobre economía en el Vaticano. Allí sí podría concretarse un contacto con Georgieva.

La jefa del Fondo ofreció este viernes en Washington otra señal de cercanía con el gobierno de Alberto Fernández.

"Hemos tenido interacciones muy constructivas hasta ahora con el nuevo liderazgo en la Argentina", dijo Georgieva, durante un evento en el Instituto Peterson de Economía Internacional, en Washington.

En tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se mostró confiado en que la Argentina va a "contar con la invalorable ayuda" del papa Francisco en temas como la renegociación de la deuda.