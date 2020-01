Embajada de Estados Unidos: billetes de u$s 100 de 'cara chica' son válidos

Por los comentarios que se habían generado en el mercado, aparecían dificultades por colocar los dólares de cara chica. Los rumores respecto a la vigencia o no de esos billetes continuó y generó la nota de El Cronista.

A raíz de eso, Mario Mochetti, presidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, consultó a la Embajada de Estados Unidos en la Argentina si los billetes de u$s 100 de cara chica (billetes emitidos entre 1990 y 1996, con la imagen de Franklin más chica) son de curso legal.

“A través de la Reserva Federal de los Estrados Unidos, desde la Embajada me confirman su validez y normas mínimas de seguridad. Los billetes son válidos: si alguien los vende contra pesos se los tomarán al valor corriente, no activamos un mecanismo de cambio billete cara chica por billete más actual, no sé de ninguno que lo tenga acordado o en marcha o que tenga dispuesto ese servicio. En tal caso, las personas deben consultar en casas, agencias o bancos en donde son clientes”, advierte Mochetti.

Los "cabeza chica" se pueden depositar sin problemas en cualquier banco, que están obligados a aceptarlos, mientras que en Estados Unidos se pueden pasar sin inconvenientes: “En Argentina hay una psicosis con los dólares, pero lo cierto es que todas las ediciones valen lo mismo, todos tienen validez, sin importar si son cabeza chica o cabeza grande. Pero como las casas de cambio luego no los pueden colocar, entonces se arma una bola de nieve, pero el cliente te lo deposita en el banco y se lo tenés que tomar”, precisa el gerente de Productos Cambiarios de una entidad financiera.