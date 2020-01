El mensaje del Gobierno de los EE.UU. en el aniversario de la muerte de Alberto Nisman

El Secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, se refirió al aniversario por la muerte del fiscal Alberto Nisman y llamó a que todos los países del mundo declaren como organización terrorista a Hezbollah.

“En el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, recordamos el ataque de 1994 contra el centro judío AMIA en Buenos Aires y su esfuerzo incansable para llevar a sus responsables a la justicia. Llamamos a todas las naciones a que designen a Hezbollah como la organización terrorista que es”, publicó Pompeo en su cuenta de Twitter.

El tuit del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

El pedido de Pompeo llega pocas horas después de que Gran Bretaña, un aliado clave de los Estados Unidos, diera un paso en ese sentido.

“El Tesoro de Su Majestad ha designado a toda la organización Hezbollah bajo la Ley de Congelación de Activos Terroristas de 2010”, informó el gobierno británico en un comunicado.

Londres ya había proscrito la unidad de seguridad externa de la mencionada organización y su ala militar en 2001 y 2008 respectivamente, pero solo estas estaban sujetas a la congelación de activos bajo las normas del gobierno británico. Pero la decisión de ayer incorpora a su brazo político.

Su visita a la Argentina

En julio pasado, cuando se cumplieron 25 años del atentado contra la mutual judía, el entonces canciller Jorge Faurie y Pompeo rindieron en la sede de la AMA un homenaje.

Al recordar a las 85 personas que murieron, el norteamericano dijo que las 85 víctimas fueron asesinadas “por las manos del terrorismo de Hezbollah, en un ataque planeado por el régimen islámico de Irán, con la ayuda logística de la Guardia Revolucionaria”.

En esa línea, agregó:"Estos ataques nos tienen que recordar que el terrorismo no es una amenaza hipotética”.

"La justicia tiene que llegar para las familias que sufrieron pérdidas. Sean fuertes y valientes, no le teman al terrorismo. No están solos. Dios está con ustedes. Los Estados Unidos están con ustedes. No nos olvidamos”, concluyó.