México: por falta de compradores, López Obrador evalúa rifar el avión presidencial

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no consigue vender el avión presidencial –una de sus promesas de campaña– y admitió que una de las opciones que evalúa es rifarlo a través de la lotería nacional mexicana.

En caso de seguir con la iniciativa (aunque es poco probable) se emitirían 6 millones de boletos a un costo de 500 pesos mexicanos (u$s 26) con el objetivo de conseguir una recaudación cercana a los u$s 160 millones.

El TP-01 ‘José María Morelos’ – un Boeing 787 Dreamliner adquirido en 2012 bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto– está equipado con sala de juntas, cama king-size y baño de mármol. "Aviones de lujo que nada tienen que ver con la realidad de pobreza que existe en nuestro país. Eso es un reflejo, es una expresión de cómo había dos mundos: el mundo del pueblo y el mundo de los gobernantes", comentó tiempo atrás en una conferencia.

Famoso por su política de austeridad, el presidente de México (que tiene a la mitad de sus 126 millones de habitantes en la pobreza) prefiere viajar en aviones comerciales.

Pero el avión presidencia es sólo una de las 70 aeronaves y helicópteros que AMLO busca vender, ya que "entre más tiempo tengamos esta flotilla, más nos cuesta".

La idea de López Obrador, pareció sorprender al secretario de Transporte, Javier Jiménez. "No lo oí y no se me había ocurrido", le respondió a los periodistas cuando fue consultado sobre el tema, y opinó que no se trataba de una idea factible.

Otras opciones que evalúa el mandatario mexicano es realizar un intercambio con los Estados Unidos por equipo médico para hospitales públicos; venderlo bajo la modalidad de fractional ownership (propiedad fraccionada) a 12 empresas mexicanas con una cuota de u$s 11.000.000 cada una; o alquilarlo por horas.

“Estoy seguro que la gente nos va a ayudar, los empresarios nos van a ayudar a resolver este asunto. Hay legisladores que nos cuestionan que no se haya vendido el avión; no son tamales de chipilín”, dijo López Obrador en conferencia de prensa.

En 2018 el avión había sido enviado a los Estados Unidos para ser exhibido y vendido, pero sin compradores a la vista la nave volverá próximamente a México. El mantenimiento durante ese tiempo costó unos u$s1.6 millones.

En los últimos días, dijo el presidente, uno de dos potenciales compradores de Estados Unidos ofreció u$s 125 millones, pero la operación no se cerró porque la oferta era inferior (u$s 5.000.000 menos) al monto en el que lo había tasado la ONU.