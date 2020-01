Efecto PBA: Chubut también busca reperfilar su deuda

El Gobierno de Chubut envió a la legislatura local un proyecto de reperfilamento de los vencimientos de deuda.

El paquete de medidas, que incluye iniciativas de corto y largo plazo, apunta a una reducción del tamaño de la administración pública del distrito y diferir vencimientos de deuda de los próximos cuatro años.

Se pretende sortear una "situación aguda en las finanzas que obliga a plantear una reestructuración que nos permite oxigenar las cuentas públicas", explicó el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena.

El funcionario que representa el déficit fiscal de la provincia estimada para 2020 es de $ 22.000 millones, e implica un 40% de los ingresos del distrito patagónico.

"Puntualmente Chubut anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley solicitando autorización para activar una negociación con los acreedores del (bono) Bocade 2026 (7,75%) por u$s 650 millones, cuyos intereses se pagan en forma trimestral y en donde u$s 12,5 millones vencen este mes y u$s 77 millones en el año ", precisó la cartera de inversiones de Personal Inversiones.

Agregó que "el Bocade 2026, emitido bajo legislación extranjera (Nueva York) está respaldado por regalías petroleras, razón por la cual al día de hoy vemos una paridad de 72,7%".

"La deuda pública total de Chubut equivale a unos u$s 855 millones", dijo Antonena a periodistas y señaló que el 85% está nominada en moneda estadounidense y está garantizada por etiquetas petroleras.

La medida se conoce pocos días después de la Provincia de Buenos Aires pidiendo a los tenedores de un bono que se postergara hasta mayo el pago de una amortización por más de 250 millones de dólares.