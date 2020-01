El sector farmacéutico advierte dificultades para seguir prestando atención a los jubilados

Desde el sector farmacéutico advirtieron que por una deuda millonaria que dejó la gestión de Mauricio Macri, "cientos de miles de jubilados podrían no acceder a medicamentos oncológicos, contra el asma, la hipertensión arterial y la diabetes, además de pañales y otras prestaciones que reciben mediante farmacias".

El presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (Asofar), que nuclea a más de 2000 farmacias en todo el país, y representa al 30% del total de la venta de medicamentos en el AMBA, Norberto Mañas, advirtió: “En Asofar tenemos muchas farmacias familiares, que tienen un solo local y que no tienen margen para financiarse. Si PAMI no paga la deuda heredada, no van a poder seguir prestando atención a los jubilados”.

“Entendemos que es una situación heredada, pero necesitamos encontrar una solución para los jubilados y también para las farmacias, las cuales durante los últimos cuatro años vieron caer sus ventas sensiblemente en el marco de una inflación galopante”, remarcó Mañas.

Para Mañas, el concepto de “tierra arrasada” comprende a esta situación y al respecto agrega: “Estamos al tanto de la capacidad y buenas intenciones de las flamantes autoridades, pero les pedimos la propuesta de un esquema de devolución de lo adeudado como para ir teniendo previsibilidad a futuro".