Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia: "Los descuentos del 50% en supermercados equivalen a la rentabilidad anual del banco"

Una de los pocos cambios estéticos que Juan Cuattromo hizo en su despacho del Banco Provincia, a poco de un mes de asumir Axel Kicillof, fue colgar un cuadro de Arturo Jauretche, intelectual del peronismo que ocupó ese mismo sillón entre 1946 y 1950. "Su objetivo era que el Banco produzca, produzca, produzca", recuerda hoy el funcionario, que se sentó en la mesa chica en los albores de la campaña que depositaron al ex ministro de Economía en la gobernación bonaerense.

- ¿En qué situación encontró el Banco?

- Encontramos un Banco con prioridades distintas a las que nosotros creemos que debe tener en su rol histórico, que atravesaba algunos problemas o potenciales tensiones financieras y de liquidez. En ese sentido, hay mucho para trabajar rápidamente en cambiar sus lineamientos. Nos permite ser optimistas porque hay mucho potencial en los trabajadores y trabajadoras del Banco. Hay muchas ganas de volver a contactarse con las Pymes y los sectores productivos.

- Con eso no se pagan los sueldos: ¿Es rentable?

- Tiene toda la potencialidad de cumplir su rol de asistir con tasas competitivas a los sectores productivos y a nuestros clientes. Y mantener y ser rentable porque tiene fuentes de fondeo que le permiten cumplir esa tarea. Pero hay que hacerlo cuidando los riesgos. Teniendo en cuenta que es un banco público, nuestro objetivo no es necesariamente maximizar su rentabilidad sino ofrecer productos competitivos y puede ser un garante de la competencia, puede jugar un rol al desarrollo del mercado, que tanto lo necesita hoy el sistema financiero.

- ¿Qué ocurrirá con las tasas de los créditos UVA?

- Esa discusión es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Había que tener una correcta evaluación de los riesgos que implicaban ese tipo de líneas en una economía con la historia de Argentina. Necesitaba un Banco Central como regulador y no como promotor. Se nota en que los principales colocadores fueron el Banco Nación y el Provincia. Los riesgos se manifestaron cuando la economía entró en una inestabilidad. Se colocó mucho, muy rápido y se cortó abruptamente porque eran productos que tenían riesgos inherentes. La ley de Emergencia pone al Central para dar una respuesta a todos los tenedores de créditos y estamos trabajando con las autoridades nacionales.

- ¿En que herramientas están pensando para la industria?

- Hoy el problema es que nosotros debemos ser conscientes de la realidad, hay una crisis productiva muy grande en la provincia. En lo inmediato hay que empezar con los que la están pasando peor y después a medida que la situación se normalice, llegar a todos y todas. Estamos trabajando para anunciar rápidamente una línea de apoyo al sector Pyme que cumplen estos requisitos de los que hablo: se ponen al servicio de sectores productivos, acompañando a los que puedan ayudar al despegue, y a unas tasas competitivas razonables.

- ¿Involucra a productores agropecuarios, considerando que con la Ley Impositiva generó tensiones con el campo?

- Por supuesto. El Banco tiene una historia muy rica de trabajar con el sector agropecuario. En este caso, las líneas que vamos a anunciar no hacen una distinción por sector.

- Claro que no alcanzan los créditos a una tasa baja si un empresario no puede invertir por falta de competitividad...

- Si querés ser el motor del desarrollo productivo de la provincia hay que estar inserto en una estrategia de desarrollo. Está probado, algo que volvieron a hacer estos cuatro últimos años, que la apertura indiscriminada no genera mejoras a los consumidores, afecta los niveles de empleo y deriva en problemas de desarrollo. Hay que ir por otra vía: acompañar a la sustentabilidad de las unidades productivas en sí mismas. Tampoco existen proyectos productivos si las tasas de interés son del 80% a una Pyme. Para que exista potencialidad de desarrollo tiene que existir un mercado interno. Para eso debe haber un nivel de empleo y salarial que lo garantice. Las políticas que uno tiene que desarrollar primero es de impulso y sostenimiento de la demanda cuando venimos de cuatro años de retracción en la actividad.

- ¿Cuál será el rol del Banco ante la deuda bonaerense?

- Escuchamos declaraciones bastante irresponsables de ex funcionarios diciendo que la plata de la deuda se podía tomar del Banco usando el artículo 9. Ellos saben que el Banco está en un plan encuadramiento con el Central que impide ese tipo de operaciones, firmado por la misma gestión anterior.

- ¿Incluso ante un escenario de default el Banco no intervendría?

- Estamos en un proceso de reestructuración de deuda que lo anunció el anterior ministro de Economía (Hernán Lacunza), con el "reperfilamiento". Hoy hay una estrategia de pagar intereses a la espera de la reestructuración. El Gobierno de la provincia está hablando con los tenedores de bonos. En el Banco tenemos restricciones formales, sólo podemos apoyar el dialogo con los acreedores en conjunto con la provincia.

- ¿Qué sucedió con los descuentos en los supermercados del 50% que lanzó la gestión anterior?

- Fue una estrategia de marketing de campaña que implicaba un elevado costo para el Banco, algo que fue detectado por el Central. Creemos que se puede tener una política comercial de descuentos; incluso lo estamos haciendo ahora para acompañar las acciones de verano, pero sin afectar la naturaleza de negocios del Banco que es prestar para que se desarrollen los sectores productivos. ¿Como se mostraban resultados? Colocando una parte importante del excedente de liquidez en Leliq. Pero ese modelo no tiene una correcta evaluación de riesgos: si te bajan las Leliq, que fue lo que pasó, hay pérdidas.

- ¿La idea es subsidiar la tasa para recuperar la economía en los sectores más golpeados de la provincia?

- No necesariamente. Acompañás un proceso de recuperación ofreciendo a los sectores tasas más bajas que la de mercado. Es posible que estas líneas impliquen un costo para el Banco, pero costos que se puedan asumir. La administración anterior consideraba que los costos que podía asumir eran las promociones del súper 50, que en eso se gastó 10 veces más de lo que estamos pensando en gastar ahora. La idea es poner al banco al servicio de la producción. También vamos a gastar menos en marketing.

- ¿Cuánto se gastó en los descuentos que se lanzaron?

- El último número que tenemos es que se gastaron $ 8000 millones, que es básicamente un número parecido a la rentabilidad que va a tener el Banco este año.

Jorge Macri y el BaPro

- Cuando se discutió la Ley Impositiva con la oposición, los lugares en el directorio del Banco quedaron como un botín de guerra. ¿Fue efectivamente así?

- No tengo ningún problema en trabajar con miembros de la oposición. He sido oficialismo y oposición. Una oposición responsable ayuda a todos, oficia de contralor aportando mecanismos de contrapeso en el Banco. Pero no hay que tomarlo como prenda de negociación para otras cuestiones. Mi pliego lo aprobaron pero hay otro que el Senado (con mayoría opositora) no trata aún, no sabemos el porqué. No queda claro cuáles son los voceros de la oposición, no hay alguien que defina qué lugares quieren ocupar.

- A la gobernadora María Eugenia Vidal se le sumó Jorge Macri, que casualmente estuvo en el Grupo Bapro

- Sigue estando. De hecho le hemos pedido por los medios institucionales que permita realizar el recambio de autoridades pero lo están dilatando. Hace un mes que estamos acá y no hemos podido tomar control operativo del Grupo del cual dependen 8 empresas, que no es prenda de ninguna negociación, depende del gobernador que fue votado por amplia mayoría. Eso no denota una actitud responsable por parte de la oposición.

El perfil del funcionario

Juan Miguel Cuattromo, con 37 años recién cumplidos (nació el 13 de enero de 1983) encaja a la perfección en el perfil de economista que rodea al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Muy técnico, recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), de bajo perfil, sub 40, con discurso enfocado a la producción y dispuesto a colaborar donde se lo requiere. El flamante presidente del Banco Provincia fue coordinador del área fiscal del Centro de Estudios Metropolitanos, economista de la Fundación Germán Abdala y coordinador del Observatorio de Política Fiscal en la Universidad Nacional de José C. Paz.

También supo ser director en empresas como Pampa Energía y Edenor, y director independiente de Grupo Financiero Galicia.

Sin embargo, sus cargos de mayor jerarquía, hasta desembarcar en el Banco Provincia, los había desarrollado como director en la Subsecretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía y como director del Banco Central. En este último caso trabajó un año, hasta 2016, cuando un decreto del ex presidente, Mauricio Macri, lo dio de baja.