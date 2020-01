Financial Times: qué significan para Rusia los históricos cambios anunciados por Putin

Vladimir Putin anunció cambios políticos en Rusia, lo más radicales en casi tres décadas. Modificará la constitución para prolongar su reinado, que lleva 20 años, más allá de su mandato que finaliza en 2024.

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS?

Putin planea un referéndum constitucional para redistribuir algunos poderes de la presidencia rusa. El parlamento tendrá mayores poderes sobre el gabinete, los jueces y los servicios de seguridad; los futuros presidentes podrán gobernar por un máximo de dos mandatos. Se les exigirá haber vivido en Rusia durante los últimos 25 años y que nunca hayan tenido pasaporte o permiso de residencia en el extranjero. Y el Consejo de Estado, un órgano de consulta, tendrá mayores poderes.

Los analistas esperaban que el Kremlin impulsara la reforma constitucional desde que Vladislav Volodin, el líder de la Cámara Baja del parlamento, la mencionó por primera vez mediados del año pasado. Putin presentó la idea en diciembre. Lo que sorprendió fue que haya elegido hacerlo 4 años antes del fin de su mandato.

¿POR QUÉ LOS HACE?

Según los analistas, Putin quiere asegurarse un futuro político para él y para Rusia para cuando se termine su mandato constitucional en 2024. "Este es el comienzo oficial de la transición de poder", escribió en Twitter Alexander Baunov, analista del Centro Carnegie de Moscú. "No puede haber un segundo Putin. Sus cuatro mandatos fueron necesarios para ayudar al país a recuperarse del derrumbe de la URSS. A partir de ahora, el máximo reinado será de 12 años".

La especulación sobre el futuro de Putin convulsiona el Kremlin desde que obtuvo la reelección para su último mandato en 2018. Sus índices de aprobación cayeron a mínimos históricos el año pasado en medio de una economía débil.

La incertidumbre también generó peleas entre sus subordinados por los puestos, lo que indica que Putin quizás quiso evitar mayores enfrentamientos. "Hay muchas señales evidentes de que se intensifican las disputas internas", dijo la politóloga Ekaterina Schulmann. "Podía transformarse en una coalición hostil a él, o la mera incertidumbre podía derivar en inestabilidad si se prolongaba durante demasiado tiempo".

¿CEDERÁ PUTIN EL PODER CUANDO EXPIRE SU MANDATO?

Putin nunca pensó en abandonar el poder, según dos antiguos confidentes. "Piensa que las cosas se derrumbarán sin él", contó uno de ellos. "No habrá un cambio serio en el país sin presión. A la mayoría de la gente no le importa. Las revoluciones surgen cuando no hay pan y las góndolas están vacías."

Aunque Putin podría teóricamente volver a ser primer ministro, los analistas dicen que lo más probable es que lidere el renovado Consejo de Estado. Si lo hiciera, Putin se parecería al Nursultán Nazarbayev de Kazajstán, que renunció el año pasado después de casi tres décadas en el poder para convertirse en "líder de la nación" de por vida y nombró un sucesor.

¿POR QUÉ MEDVEDEV RENUNCIÓ COMO PRIMER MINISTRO?

Medvedev probablemente sea el aliado político más cercano de Putin. Colega desde sus días en el despacho del alcalde de Leningrado en la década de 1990, Medvedev fue presidente de 2008 a 2012 antes de intercambiar cargos con Putin en un "enroque" definido de antemano. Al regresar al Kremlin en medio de masivas protestas callejeras, Putin deshizo la mayor parte del legado liberal y pro-occidental de Medvedev y fortaleció la postura de confrontación de Rusia contra Occidente.

Aunque Medvedev siguió gozando claramente de la confianza de Putin, su degradación lo estancó políticamente. "Debería haber renunciado después de las elecciones presidenciales [2018], pero Putin tenía que resolver quién lo reemplazaría y dónde pondría a Medvedev", dijo Stanovaya, . Ahora Putin ha decidido qué hacer con su futuro y van por caminos separados".