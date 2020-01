El Gobierno llevaría la deuda al Congreso después de negociar con bonistas

El Gobierno todavía delinea los proyectos que enviará al Congreso en sesiones extraordinarias. El primero que remite, sobre jubilaciones de privilegio, le puede deparar un conflicto con el Poder Judicial, así como con los diplomáticos. La renegociación de la deuda quedaría afuera del temario y recién se enviaría al Congreso una vez que se negocie con los bonistas.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó este jueves que el primer proyecto que enviarán para discutir en comisión a fines de enero será el de regímenes previsionales. Específicamente, el oficialismo buscará reducir las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos. Una iniciativa que impulsa el Gobierno luego de suspender la fórmula de movilidad de los jubilados que cobraban más que la mínima, con la Ley de Solidaridad. La corporación judicial recibirá entonces un revés en verano.

A su vez, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, confirmó a este medio que piensan enviar pronto el proyecto para conformar la Comisión que analizará las jubilaciones. Su misión será reestablecer una fórmula que no esté tan atada a la inflación como la que instauró Mauricio Macri. La "Ley de Solidaridad" ordenó "suspender por 180 días esa fórmula, convocar a una comisión para proponer una alternativa y, si no se define una nueva, reestablecer la actual".

Cafiero ante los medios, también confirmó que este verano apurarán la creación del Consejo Económico y Social, así como la reforma judicial que auspicia el Presidente. Fernández también quiere ver sancionada la iniciativa de "Capitales alternativas", aunque no se entiende cual es la urgencia de aprobar un proyecto semejante antes de marzo.

Este jueves, en el Gobierno aseguraron que no van a enviar un proyecto en extraordinarias vinculado a la renegociación de la deuda. Una posibilidad era incluir cláusulas de acción colectiva en los títulos regidos por ley nacional, para inhibir la aparición de fondos buitre. Pero desde la Rosada lo desestimaron. "Vamos a negociar con los bonistas extranjeros, primero. Luego puede ser que vayamos al Congreso", comentaron. Esa sucesión de pasos fue la que se aplicó en 2005, con la Ley Cerrojo, que prohibía futuras negociaciones con aquellos acreedores que no se hayan adherido al canje de deuda. Por otro lado, en el oficialismo comentaron que no veían posible un nuevo programa con el FMI mientras renegociaban la deuda, ya que querían evitar condicionalidades.

Este jueves también Cafiero tomó juramento a los funcionarios de la Jefatura de Gabinete. En el acto participaron varias figuras del Frente de Todos. Entre ellos estaba el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Taiana. El ex canciller opinó que no era momento para que el país ingrese a la OCDE debido a la crisis macroeconómica que atraviesa. Ya con el guiño de Donald Trump a Brasil, la aplicación Argentina a la OCDE parece terminada.