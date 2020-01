Michelle Obama y Angela Merkel protagonizaron una campaña contra la violencia de género

Un artista italiano diseñó una campaña que muestra en primer plano las caras golpeadas de mujeres con un alto perfil político para resaltar la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Bajo el lema de que la violencia de género no distingue entre “raza, clase o religión”, los posters incluyen imágenes retocadas de las exprimeras damas de los Estados Unidos, Michelle Obama y Hillary Clinton; la canciller alemana, Angela Merkel; la primera dama francesa, Brigitte Macron; la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez; la líder de Myanmar Aung San Suu Kyi y Sonia Gandhi, la principal líder opositora de Narendra Modi en India.

'Solo porque soy mujer' presenta a estos referentes femeninos como víctimas de maltrato, con ojos y labios amoratados y numerosas heridas, en carteles que son visibles en las calles de Milán, donde vive el artista que las creó AleXsandro Palombo.

Debajo de sus caras aparece la leyenda: “Soy una víctima de violencia doméstica. Mi salario es menor. Sufrí mutilación genital. No tengo derecho a vestirme como quiero. No puedo decidir con quién me voy a casar. Fui violada”.

Palombo, –un artista contemporáneo enfocado en la cultura pop, diversidad, ética y Derechos Humanos– dijo que con la campaña ‘Sólo porque soy mujer’ busca “ilustrar un drama que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, con el objetivo de denunciar, crear conciencia y conseguir una respuesta real de las instituciones y la política”.

Palombo es conocido por hacer realizado una campaña similar en 2015, en aquella ocasión con celebridades estadounidenses como las actrices Kristen Stewart, Angelina Jolie o la cantante Madonna. También es conocido por otras obras ácidas como las ‘Princesas de Disney’ discapacitadas o ‘Los Simpsons van a Auschwitz’.