Los presidentes y su primera piña

“Todo el mundo tiene un plan hasta que lo golpean en la boca" sentencia el ex campeón mundial de boxeo Mike Tyson. ¿Quién mejor que un adolescente que, a los 13 años, ya había sido detenido 38 veces, para entender este adagio clave en la vida de todo dirigente político curtido como Alberto Fernández? Perón lo experimentó en carne propia en 1973. Dos días después de ganar las elecciones con el 62% de los votos, un comando montonero le metió 23 balazos a uno de sus sindicalistas preferidos, José Rucci. Años más tarde, la primera piña para Alfonsín provino del terreno militar, mediante el levantamiento de Semana Santa de 1987, un evento premonitorio de las derrotas legislativas de fines de ese año. A Menem le tocó acariciar la lona por primera vez en 1992, con el atentado a la embajada de Israel, en tándem con el bombazo a la AMIA de 1994.

Para Kirchner, el primer cross a la mandíbula fue el asesinato de Axel Blumberg, un suceso que disparó en 2004 una marcha multitudinaria a Plaza de Mayo y diversas reformas en el terreno de la seguridad. A Cristina Kirchner, la alegría le duró apenas a 3 meses, hasta que los productores agropecuarios la tumbaron por la 125. Entiéndase, figurativamente. Encima, este hecho se encadenó con la caída de Lehman Brothers en el cierre de 2008. Tremendo 1-2. Finalmente, para Mauricio Macri, el primer gancho al hígado, llegó de la mano de la reforma previsional y del “gordo del mortero” al término de 2017. Los globos amarillos no volvieron a brillar. 2 días, 4 años, 3 años, 1 año, 3 meses, 3 años. Guerrilla, fuerzas armadas, terrorismo, inseguridad, productores agropecuarios, mercados financieros, activistas sociales. Todo un abanico de tiempos, así como de actores políticos y económicos hasta alcanzar el inolvidable éxtasis del primer tortazo en la boca.

En tal sentido, vale especular sobre lo que podría esperar Alberto, más allá de un ocasional cisne negro que, por definición, resulta impredecible anticipar. Más aún, ya existen demasiados cisnes blancos en el ambiente político, para elucubrar acerca de los negros. En particular, hay una tríada internacional que se ve, hasta desde el espacio, que podría hacerle besar la lona a Alberto. Más temprano que tarde. En orden de importancia, Donald Trump y Estados Unidos, el FMI y los mercados financieros, Bolsonaro y Brasil. En el primer plano, Fernández dio pruebas fehacientes de que percibe el enorme riesgo, así como oportunidad, que representa el vínculo con el Tuitero en Jefe de los Estados Unidos, enviando a Washington a Jorge Argüello, experimentado diplomático y viejo compañero de ruta que fuma bajo el agua. Quien habla con Argüello, habla con Alberto.

En segundo término, el acuerdo tanto con el FMI como con los acreedores privados, corre río abajo del entendimiento político mencionado. En ese aspecto, está bien pergeñada la idea de una mesa coordinada por el ahora súper embajador en Estados Unidos. No alcanza, de ninguna manera, con que Guzmán grite a los cuatro vientos: “presentamos un plan consistente y ordenado de reprogramación, perdón, de reperfilamiento de la deuda, tanto al FMI como a los acreedores”. Si para muestra, sobra un botón, ya tenemos el antecedente de un préstamo histórico de u$s 57 mil millones de dólares, el mayor otorgado por el FMI en su historia, donde lo que menos hubo fue un plan consistente, ordenado y demás sarasa técnica. Está claro que el criterio fue político. En particular, un contundente apoyo de Trump a Macri. ¿Un pasado golfístico en común, quizás?

En tercer lugar, Brasil y Bolsonaro, pueden darle un prematuro dolor de cabeza a Alberto. En especial, tomando cualquier medida que implique una virtual salida del Mercosur. Más específicamente, a través de la reducción unilateral del arancel externo común o, mediante la redefinición de regímenes comerciales especiales como el automotor. Cualquiera de ambas iniciativas, tendrá efecto inmediato sobre las economías regionales de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Río Negro, así como un impacto negativo sobre la política industrial anunciada por el ministro Kulfas, orientada a proteger sectores específicos como electrónica, juguetes, textil y calzado, entre otros. Ergo, Brasil será un duro test para los dos ex gobernadores de la PBA, Solá y Daniel Scioli.

Por otra parte, y ya en el ámbito local, el tridente del cual puede salir el primer puñetazo en la boca para Alberto, proviene, en este orden de importancia, de Cristina y la provincia de Buenos Aires, de la calle, así como del peronismo. En el primer ámbito, no se trata de una cuestión de simpatías personales, sino de un problema estructural. El gigante bonaerense, es históricamente la principal amenaza a la gobernabilidad del país. Es el distrito donde se cocinó la reciente victoria del Frente de Todos, explicando más del 70% de la diferencia de votos versus la fórmula Macri-Pichetto. En tal sentido, cualquier giro ortodoxo, a instancias del programa económico a comprometer con los acreedores, tensará la relación con una provincia que demanda a gritos protección industrial y planes sociales, en particular, teledirigidos hacia el conurbano.

En segundo lugar, y río abajo de un ocasional distanciamiento político entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, la calle, paradójicamente para un gobierno peronista, le podría hacer sentir el rigor del asfalto a Alberto. Por doble vía. Tanto por el malestar a nivel de los movimientos sociales, hoy integrados pacíficamente al gobierno, sayo que quizás no le quepa a Juan Grabois, como por el costado de la inseguridad, que siempre se mueve al compás de actores que prefieren negociar sus ingresos por fuera de las paritarias gremiales. Algunos policías incluidos. Por último, una simple cuenta electoral, orienta la mirada hacia los gobernadores peronistas de la zona núcleo, donde la performance 2019 de Les Fernández, dejó bastante que desear. Córdoba al tope del podio. Entre Ríos, Santa Fe y el interior de la provincia de Buenos Aires, por detrás.

En ese aspecto, hoy no puede más que anticiparse una feliz convivencia de Alberto con los gobernadores. Especialmente, a raíz del fuerte endeudamiento en dólares que pone a parir las arcas provinciales. En particular, a Córdoba y Santa Fe con casi el 100% de su deuda emitida en moneda dura y, a una provincia de Buenos Aires que, algo por detrás, salió a gritar primera que le apretaba el zapato del primer vencimiento dólar. Y colorín colorado, este cuento no se ha terminado. ¿Y China, actor excluyente de la política internacional junto a Estados Unidos? Del gigante asiático, la única gran noticia que podría llegar, es que volvió a crecer al 10% anual como 20 años atrás. Ello traccionaría los precios de las materias primas y haría volar los ingresos por exportaciones. El mejor combo para Argentina. Pero ello no ocurrirá. Los reyes magos ya pasaron el 5 de enero.