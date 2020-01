Brasil abandona la Celac y frustra el proyecto de unidad regional de Alberto

Apenas echado a andar, el proyecto de integración latinoamericana del presidente Alberto Fernández, el primer hito que se propuso en el plano internacional, quedó trunco debido a la decisión de su par Jaír Bolsonaro de retirar a Brasil de cualquier iniciativa que promueva la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Junto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Fernández apostaba por reflotar una instancia de diálogo político e institucional a nivel latinoamericano, sin la interferencia de actores externos, ante el vacío que provocó la ruptura de la Unasur, en abril de 2019, y la predominancia con la que Washington manda en la Organización de Estados Americanos.

La Celac, lanzada en 2011 como una suerte de "OEA sin Estados Unidos ni Canadá", promovida en su momento por Hugo Chávez y con la activa participación de Cuba, celebró hace una semana una cumbre en México que fue alabada por el Gobierno argentino y el canciller Felipe Solá como ocasión para avanzar en la concertación y solución de conflictos regionales, como el que acontece en Venezuela.

El plantel de Bolsonaro no fue parte de la convocatoria. Brasil comunicó a México que no participaría ya que "no considera que estén dadas las condiciones para la actuación de la Celac en el actual contexto de crisis regional", informaron oficialmente desde Brasilia a El Cronista.

Para Brasil, la activa participación del régimen de Nicolás Maduro por Venezuela es algo intolerable, habida cuenta de que Bolsonaro lidera la ofensiva regional y adscribe a la estrategia de los Estados Unidos para con la nación petrolera.

En el Gobierno se llamaron a silencio al respecto de la ausencia brasileña de este mecanismo de diálogo, lo cual afecta su legitimidad hacia afuera por el peso específico de Brasil, como primera economía de la región y nación más extensa y poblada del subcontinente.