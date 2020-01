Superliga: denuncian irregularidades en la licitación para la transmisión al exterior

La Superliga recibirá este lunes las ofertas de las empresas que se postulen a la licitación de los derechos de transmisión de los partidos del torneo al exterior, no obstante empresas del sector acusan que el proceso busca beneficiar a un oferente en particular.

En diciembre del año pasado terminó el contrato que Superliga tenía con Torneos y TyC Sports, por lo que la entidad organizadora avanzó para definir a su sucesora con un llamado a licitación.

La compulsa, convocada por Superliga el 19 de diciembre, definirá al destinatario de la concesión de los derechos audiovisuales de los partidos, pero para participar los interesados deben presentar un proyecto global de asociación y comercialización integral.

Empresas del rubro denuncian que el mes entre la convocatoria y la apertura de ofertas es "totalmente insuficiente" para desarrollar un modelo de tal magnitud y apuntan que la Superliga busca beneficiar a una compañía en particular.

Argentina Sports Rights Management, a la que Superliga se refiere como "la iniciadora", tiene la potestad de igualar una oferta 20% superior a la suya.

Según fuentes del mercado, incluso si otra compañía gana, deberá pagarle u$s 500.000 a la iniciadora como resarcimiento. Además, no necesariamente debe quedarse con los derechos la empresa que presente la oferta monetaria más elevada, sino la que elige Superliga, que, advierten, también puede cambiar los términos del contrato y pedir cosas que no estaban en el pliego inicial.

El proceso licitatorio se lanzó el 19 de diciembre y el pliego de bases y condiciones tenía un costo de u$s 5000. La fecha límite para realizar consultas sobre el pliego fue el 14 de enero, mientras que este lunes 20 se abrirán los sobres de las ofertas.