Mientras Kicillof espera por los acreedores, la ANSeS le da una mano y renueva deuda

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a convocar a los acreedores del bono 21 a "actuar con buena voluntad" a fin de poder postergar el pago del capital del vencimiento por u$s 250 millones que opera el próximo domingo 26.

El mandatario dejó en claro, además, que su objetivo es postergar el pago y sentarse a renegociar, no caer en default. "Hemos manifestado voluntad de pago. A nadie le interesa ir a una situación de impago, porque trae dificultades. Es un problema complejo que va a tener una solución compleja, no mágica. Ninguna de las soluciones es sencilla de transitar", sostuvo el gobernador.

Tras resaltar que lo que se busca es pagar los intereses por u$s 27 millones que operan el 26 y postergar el pago del capital del BP21, Kicillof planteó que esperan de los tenededores "un accionar de buena fe y madurez".

"No estamos pidiendo una renegociación, eso requiere tiempo, era imposible en un mes. Lo que se les propone es dejar correr este vencimiento hasta el 1 de mayo , detalló Kicillof en declaraciones radiales.

Consideró como más complejos a los acreedores que tienen bonos de la provincia nominados en moneda extranjera y jurisdicción en el exterior.

Para el tramo local, en tanto, el gobernador y su ministro de Economía, Pablo López, avanzan en las conversaciones con los distintos acreedores, muchos de ellos del sector público. Ese es el caso del bono ley local, cuyo vencimiento opera mañana y suma u$s 263 millones, de los cuales u$s 250 millones son capital y u$s 13 millones intereses.

Ese bono está en su mayoría en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS. El titular de ese organismo, Alejandro Vanoli, aseguró que acordó con Provincia que renovará esa letra a fin de que el vencimiento opere más adelante.

"Nos pusimos de acuerdo con la provincia de Buenos Aires en que vamos a renovar esa letra que es un financiamiento específico", sostuvo Vanoli en declaraciones a los periodistas en Casa Rosada.

Además, confió en que el proceso iniciado por el gobernador de la provincia y su ministro de Economía López, permita a la provincia cumplir con sus obligaciones en un marco de viabilidad económica y social".