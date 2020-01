Ante el fin del verticalismo, asoma una nueva configuración en Cambiemos

La oposición vive una etapa de reconfiguración, ya sin el verticalismo de Mauricio Macri, y con las primeras muestras de rechazo al Frente de Todos. Por ahora, Cambiemos planea mantener la unidad, a pesar de algunos movimientos independentistas como el de Emilio Monzó.

"Hace tiempo que la imagen de un presidente no crecía después de su primer mes", comenta un referente de la coalición opositora a este medio. Según los números que comparten, Alberto Fernández no creció en adeptos y creen que tiene un problema. "Tiene que hacer equilibrio entre los más duros del kirchnerismo, los más ideologizados, y quienes lo apoyaron por lo económico y se ven afectados por la suba de impuestos", comentan.

El ex presidente Macri está de vacaciones pero siguió en contacto con sus ministros. La ex gobernadora María Eugenia Vidal ya regresó a Buenos Aires y estuvo bajando línea a su equipo durante la negociación de la Ley Impositiva que envió Axel Kicillof. Ahora, con el pedido para postergar el pago de deuda bonaerense, su equipo salió a contestar las denuncias del gobernador que apuntó todos los dardos a Vidal. El ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, replicó a Kicillof, en busca de dar a entender que el mandatario tiene alternativas para no caer en default por u$s 277 millones.

El problema del PRO hoy es la falta de un liderazgo. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene la tarea de administrar con la Nación y la Provincia en contra, por lo que busca un camino diplomático. Todavía no se sabe cómo será el regreso de Macri a escena, por lo que el verticalismo está puesto en duda.

En cambio, la UCR está mostrando más protagonismo. El titular del partido, Alfredo Cornejo, está mostrando hiperactividad para confrontar con las medidas de Alberto Fernández, a pesar de que apenas va poco más de un mes de gobierno. El mendocino reclamó por la falta de federalismo y en las últimas horas impulsa derogar el carácter de refugiado político al ex mandatario boliviano, Evo Morales.

Por tanto, Cambiemos tiene dispersión de liderazgo y roles distintos. Algunos como Larreta, Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdes (Corrientes) tienen responsabilidades ejecutivas y no pueden jugar un rol opositor. ¿Se mantendrá unido Cambiemos? "Es una oposición unificada. Lo demostró en las votaciones de emergencia. Paralelamente estamos abiertos a colaborar pero con un programa económico serio. ", comentó Cornejo. "Desde que Cambiemos se armó como alianza electoral los demás partidos están esperando que no continuemos. Un mes después demostramos que los interbloques funcionan. Y pasamos la prueba más dura que fueron las primeras leyes", agregan cerca de Vidal.

El otro partido del tándem opositor, la Coalición Cívica, también vive una transición. Su líder Elisa Carrió anunció su retiro de la política partidaria a fines de 2019 y buscan cómo llenar semejante vacío. Igualmente, en las últimas horas, "Lilita" reaparecerá en escena durante la marcha por el aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman.