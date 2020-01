Qué hacer en Angra dos Reis y todo lo que deberías saber

CONTENIDO NO EDITORIAL

Sobran las razones para visitar este archipiélago ubicado a unos 150 km de Río de Janeiro. Formado por 365 islas y unas 2000 playas ofrece no solo paisajes impactantes sino una enorme variedad de actividades náuticas que atraen a amantes del agua de todo el mundo. La isla más grande e importante dentro de este destino es Isla Grande, dueña de una riquísima diversidad natural, y es la que muchos eligen pasar la mayor parte de su estadía.

¿Qué hacer? ¿Cuándo ir? ¿Cómo llegar? Acá respondemos todas las preguntas sobre Angra dos Reis.

¿Cómo llegar?

El aeropuerto más cercano es el Galeão de la ciudad de Río de Janeiro. Desde Río la opción más económica es tomar un autobús hasta Angra. Una vez ahí, te vas a poder mover en lancha hasta la isla que quieras visitar.

¿En qué época del año conviene ir?

Cuando hablamos de vacaciones en Brasil, siempre es bueno evaluar los meses más indicados para disfrutar de la playa, ya que si bien suele haber temperaturas cálidas durante todo el año, es recomendable evitar las temporadas de lluvias. Los ideal es ir entre mayo y noviembre, ya que de diciembre a abril es más lluvioso.

¿Dónde hospedarse?

Hoteles en Brasil hay muchísimos, pero la pregunta es cuáles son algunos de los mas recomendados dentro de Angra dos Reis. Acá te damos algunas sugerencias:

Porto real: si lo que buscas es lujo, entonces esta alternativa es la más indicada. Ubicado sobre la costa verde, este hotel de 4 estrellas cuenta con una piscina natural, todas las comodidades necesarias y una ubicación privilegiada.

Pousada Daleste: dentro de los alojamientos en Brasil, las posadas son de las opciones más características. En este caso, se trata de un albergue familiar muy pintoresco y con salida directa a la playa de Monsuaba. La playa es poco concurrida, con un mar calmo ideal para los más pequeños.

Portogalo Suite Hotel: sin lugar a dudas lo que diferencia a este hospedaje de la mayoría, es su vista inigualable. Vas a poder disfrutar de la pileta y admirar el espectacular paisaje que este archipiélago tiene para ofrecerte.

¿Qué hacer en Angra dos Reis?

Isla Grande es uno de los puntos de interés que no podés dejar afuera de un viaje a Angra dos Reis. Se trata de una isla rústica, en donde no hay calles asfaltadas ni automóviles pero sí playas paradisíacas, cascadas y cientos de senderos salvajes por recorrer. Vale la pena pasar al menos dos noches para poder disfrutar de las diversas actividades que se ofrecen acá: trekking, snorkel y buceo, entre muchas otras alternativas. Lopes Mendes es la playa más recomendada no solo de Isla Grande sino de todo el sur de Brasil.

Otra isla muy visitada -y segunda en tamaño- es Gipóia, un destino ideal si te gustan los deportes náuticos. La playa de las Flechas y Mergulho son de las preferidas de los viajeros. En especial, la última por ser uno de los mejores sitios de la zona para practicar buceo.

Isla Grande es uno de los puntos de interés que no podés dejar afuera de un viaje a Angra dos Reis. Se trata de una isla rústica, en donde no hay calles asfaltadas ni automóviles pero sí playas paradisíacas, cascadas y cientos de senderos salvajes por recorrer. Vale la pena pasar al menos dos noches para poder disfrutar de las diversas actividades que se ofrecen acá: trekking, snorkel y buceo, entre muchas otras alternativas. Lopes Mendes es la playa más recomendada no solo de Isla Grande sino de todo el sur de Brasil.

Otra isla muy visitada -y segunda en tamaño- es Gipóia, un destino ideal si te gustan los deportes náuticos. La playa de las Flechas y Mergulho son de las preferidas de los viajeros. En especial, la última por ser uno de los mejores sitios de la zona para practicar buceo.

El resto de las actividades para hacer en Angra se centran básicamente en todo lo que tiene que ver con el mundo acuático. Podés visitar islas paradisíacas en lanchas o en las tradicionales goletas que son una excursión casi obligada para los turistas. Algunas de las islas y playas que podés visitar con estos paseos son Lagoa Azul, Praia de Araçá, Grumixama, Praia de Japariz y Freguesia de SantAna, y los tours incluyen en varios casos el equipo necesario para que puedas practicar snorkel.

Este destino es de los más elegidos por los mismos cariocas gracias a su proximidad con la ciudad de Río de Janeiro, por lo que si lo que buscás es vivir de cerca la cultura local, Angra dos Reis es una excelente alternativa. Tenés 365 islas por conocer, una por cada día del año. ¿Por cuál de todas tenés pensado empezar?