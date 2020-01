Deuda bonaerense: quiénes son los tenedores de los bonos que Kicillof no puede pagar

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció oficialmente que no podrá pagar el capital del bono Buenos Aires 2021 (BP21), cuyo vencimiento opera el próximo 26 de enero. Se trata de un instrumento que había sido emitido en la gestión del ex gobernador Daniel Scioli y cuyos tenedores son mayormente fondos de inversión globales y destacadas firmas de Wall Street.

El BP21 es un bono en dólares bajo ley extranjera por el que la provincia que gobierna Kicilloff debía pagar un total de u$s 277 millones el domingo 26, de los cuales u$s 250 millones corresponden a capital y u$s 27 millones a intereses.

El gobierno provincial busca poder alcanzar un acuerdo con el 75% de los acreedores para que el pago de capital opere el 1° de mayo, y evitar caer en default, algo que sucedería sin ese consentimiento diez días después de incumplirse el pago del próximo 26.

Entre los acreedores de la provincia de Buenos Aires en este bono se destacan grandes firmas de Wall Street.

En el listado de los tenedores del BP21 que puede determinar el default bonaerense se destaca principalmente inversores institucionales globales. Allí, el principal fondo de inversión es FMR LLC, con el 13,28% del total en circulación.

FMR LLC opera como Fidelity Investments, uno de los fondos de inversión más grande a nivel mundial. Ofrece servicios de gestión de inversiones, opciones de jubilación, corretaje, planificación financiera y gestión de patrimonios a personas e instituciones en todo el mundo. La compañía FIL Limited también forma parte del grupo de Fidelity, la cual posee el 3,15% del total de la deuda en circulación. Así, Fidelity es la mayor tenedora de bonos con el 16,3% del total.

El segundo tenedor más grande del bono, con el 3,52%, es NN Investment Partners, un administrador de activos con sede en los Países Bajos y oficinas en 15 países de Europa, Asia y América. La compañía es una subsidiaria de propiedad total de NN Group, la mayor aseguradora de vida holandesa.

Le siguen grandes fondos de inversión como Royal Bank of Canada (1,85%); Blackrock (1,64%) y Southern Trust, con el 1,53%. Otros grandes nombres de Wall Street aparecen como el gigante global Schroders (0,92%); el banco de inversión JP Morgan (0,63%); Allianz (0,62%); la aseguradora Prudential Financial (0,19%) y Smith Barney Fund (0,29%).

Con un grado menor de participación se encuentran el fondo Vanguard, BNP Paribas y ABN Amor Group.

En cuanto a los jugadores del ámbito local se destacan en primer lugar Tavelli y Cia (0,19%), junto con Consultatio Asset Management (0,16%) e Investis Asset Management, con 0,14% del total.

Así se desprende del listado que surge de Bloomberg, aunque también pueden aparecer otros fondos de inversión global (hedge funds) que no informan sus tenencias.

Un bono emitido por Scioli

El bono en cuestión fue emitido por la administración kirchnerista de Daniel Scioli, actual embajador de Brasil, quien en su momento había tomado deuda por un total de u$s 750 millones y que pretendía pagar en tres cuotas. Una de ellas ya se había abonado durante el año pasado y restaban pagar dos entre 2020 y 2021.

Una vez que el ministro Guzmán desmintió las versiones de que la Nación iba a salvar financieramente a la provincia, los bonos se desplomaron hasta ayer que finalmente salió publicada el comunicado en el que el Gobierno de Kiciloff asumía la imposibilidad de PBA de pagar sus compromisos relacionados con el bono BP21