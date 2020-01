Soltarle la mano a Buenos Aires, una jugada de riesgo a nivel nacional

La renegociación de toda la deuda argentina, a nivel nacional, es un rompecabezas en el que la pata de las obligaciones de la provincia de Buenos Aires forman una pieza de todo el entramado.

Varios en el mercado vieron la decisión del gobernador Axel Kicillof, de buscar postergar el pago del vencimiento de capital e intereses del bono BP21, por unos u$s 275 millones, -tras la negativa del Gobierno nacional de dar un salvataje financiero a la provincia- como un intento de tirar abajo el precio de los títulos de manera que la oferta que se haga desde Nación luzca más atractiva.

Esta definición no fue descartada desde el Gobierno nacional. "No se trata de tirar abajo el precio de los bonos y sentarse a ver. Es todo un entramado que es parte de una estrategia más integral", reconoció una fuente.

Desde el gobierno anterior, dentro de la gestión de Cambiemos en la provincia, calificaron a una estrategia de estas características como una jugada "muy arriesgada". Ante la consulta, la fuente respondió que se trata de una conjetura, pero que es de un riesgo elevado.

De acuerdo a su visión, el Gobierno nacional podría haber llevado a cabo un salvataje financiero con la principal provincia del país. Pero aún si no se quería ir por esa vía, Buenos Aires tenía aún más opciones.

Según enumeró, a través de la ley de emergencia a nivel nacional y la impositiva de la provincia de Buenos Aires se autorizó a emitir nuevas letras (por encima del stock vigente a ese momento) por unos $ 8000 millones, y a emitir deuda por $ 66.786 millones , que de hecho son el equivalente a los vencimientos del primer cuatrimestre del 2020.

Otra herramienta que mencionó es recurrir el "artículo 9" del Banco Provincia. Este es, según describió, similar a recibir adelantos desde la entidad financiera. A su entender, esta vía seria "muy usable" ya que aseguró que Cambiemos avanzó con desendeudar a la provincia con el Bapro.

La tercera opción sería pedir adelantos de la coparticipación a la Nación, "muy factible a esta altura del año", dijo.

En la conferencia de prensa que dio Kicillof ayer señaló al Gobierno de María Eugenia Vidal por el nivel de deuda. "Lo que vuelve insostenible el pago es el fuerte endeudamiento de la gestión de Vidal", aseguró el gobernador.

Fuentes del gobierno de Vidal defienden que "la deuda de la provincia no es alta y es perfectamente financiable en situación normal de mercados. Hoy no renovable debido a dudas sobre deuda nacional".

De hecho, buscaron diferenciar que implica un 9% del PBG (producto bruto geográfico) mientras que el peso a nivel nacional es de un 87% del PBI. "Bajo un enfoque de equilibrio general, no será gratis dejar defaultear a un subnacional por un monto insignificante (1,8% de la deuda provincial y 0,06% de la nacional), que no puede renovar por causas ajenas (riesgo soberano) y que afectará el clima de reestructuración global", mencionó la fuente.

Defendió que "en 2015 había una deuda registrada por u$s 9362 millones y una no registrada de u$s 1842 millones que correspondían a deudas millonarias con el Banco Provincia, IOMA, ART, proveedores de hospitales, escuelas y cárceles, y moras en el envío de fondos a municipios. Todo sumaba más de u$s 11.204 millones". Lo comparó con el número final, al 30 de noviembre de 2019, de unos u$s 11.160 millones, "similar al de diciembre de 2015".

La provincia de Buenos Aires informó ayer que solicitó a los acreedores del bono BP21, del que había un vencimiento el 26 de enero, postergar hasta el 1 de mayo de este año el pago de ese capital. Para lograr este aplazamiento, se necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75% del capital en circulación de este título antes del 22 de enero de 2020.