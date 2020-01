Pablo López, ministro de Economía bonaerense: "La deuda es insostenible"

El ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López, dio detalles sobre la propuesta de reperfilamiento a los tenedores de bonos de deuda bonaerense que vencen a fin de mes. "La situación de la provincia es muy compleja y la situación de la deuda es extremadamente difícil de sobrellevar", justificó el funcionario de Axel Kicillof.

El titular de la cartera económica bonaerense explicó la idea de postergar el pago de los 275 millones de dólares que vencen el 26 de enero, al próximo al 1 de mayo. La propuesta debe ser aceptada por al menos el 75% de los tenedores para ser válida.

"Estamos trabajando para eso, el universo de bonistas es diverso, hay fondos de inversión más grandes y más chicos, inversores particulares, venimos charlando", explicó el funcionario en diálogo con Radio La Red.

"Tenemos la confianza en que lo que estamos planteando es algo razonable, los bonistas con los que venimos conversando entienden la situación, hay un consenso generalizado de que la deuda es insostenible", afirmó López. Luego aclaró: "Estamos planteando que hace falta una solución integral, amplia; no es nuestra intención ir trabajando vencimiento por vencimiento, esta es una situación particular por la fecha".

“El primer paso fue la ley de emergencia. Luego, nos abrimos al diálogo, recibimos ideas, y en base a eso, sacamos esta solicitud formal de consentimiento del 75%”, destacó López.

Sin embargo, advirtió que “si no se alcanza el 75%, no se puede aplicar la enmienda por lo que no estarías en condiciones de afrontarlo. La situación de la Provincia de Buenos Aires es muy compleja”

"La situación de la deuda es extremadamente difícil de sobrellevar", alertó.

