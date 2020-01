Deuda bonaerense: acreedores ya tienen abogados para avanzar con renegociación

El comité de acreedores de deuda externa de la provincia de Buenos Aires, aglutinados bajo el asesoramiento financiero de Mens Sana Asesores y BroadSpan Capital, contrató a dos estudios de abogados “para facilitar su diálogo con las autoridades provinciales antes de posibles desafíos de liquidez que la provincia puede enfrentar el próximo año”.

Se trata de Arnold & Porter como asesor internacional, y Bruchou, Fernández Madero y Lombardi como abogado argentino. En diciembre, ese comité contrató a Mens Sana Asesores, liderada por el argentino Marcelo Delmar, y a BroadSpan Capital como asesores financieros.

Arnold & Porter es un estudio jurídico que tiene su oficina central en Washington DC pero con sedes en varias ciudades del mundo, entre ellas, Nueva York. En la región fue asesor del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y, luego, pasó a respaldar a Juan Guiadó.

Por su parte, el estudio argentino Bruchou, Fernández Madero y Lombardi tiene trayectoria de asesorar en materia de deuda en la Argentina: fue el único asesor legal de los colocadores en el primer canje de la deuda argentina, en 2005, donde se logró restructurar el 76% de los vencimientos.

A su vez, en 2016 asesoró a los compradores iniciales en la emisión de bonos de la Argentina por un monto de u$s 16.500 millones; en 2017, acompañó en la emisión del bono a 100 años (conocido como “Centenario") por un monto total de u$s 2750 millones, y en 2018 también asesoró a los “joint bookrunners” en una emisión soberana por u$s 9000 millones.

No positivo al salvataje

La provincia gobernada por Axel Kicillof enfrenta vencimientos por unos u$s 600 millones antes del 26 de enero. Tras las declaraciones de ayer del ministro de Economía, Martín Guzmán, que descartó la posibilidad de un salvataje financiero al principal distrito subnacional, los bonos registraron caídas en el mercado hoy.

"No estamos contemplando hacer un salvataje financiero por u$s 250 millones el día 26 de enero, que es el monto de vencimiento de capital que enfrenta la provincia de Buenos Aires ese día", sostuvo ayer el títular del Palacio de Hacienda al diario Clarín.

Tras los dichos de Guzmán, los títulos soberanos en dólares bajo ley extranjera caían este lunes hasta un 1,2%, liderados por el Bono Centenario.

Los títulos soberanos en dólares bajo ley local, por su parte, caían hasta un 2,7%, encabezados por el Par u$s Ley Arg. 2038 y seguidos por el el Discount con vencimiento en 2033, que mostraba un deterioro de 2,4%.

Principios de deuda justa

Los acreedores nucleados bajo el asesoramiento financiero de Mens Sana Asesores y a BroadSpan Capital, aseguran que están comprometidos a avanzar en negociaciones proactiva con la provincia de manera consistente con los “principios respaldados por el G20 para flujos de capital estables y reestructuración de deuda justa”, que incluyen “transparencia y flujo oportuno de información, diálogo abierto, acciones de buena fe y trato justo entre las clases de acreedores”.

De acuerdo con un análisis de la consultora Elypsis, la provincia de Buenos Aires afronta vencimientos por u$s 2705 millones en 2020, de los cuales US$ 725 millones operan en enero.

De esta manera, la provincia debería alcanzar un superávit primario de 4,7% de su PBI desde 2020 para cumplir, algo casi imposible.

La renegociación es casi inevitable, y deberá como mínimo, extender el plazo para los vencimientos de capital y compatibilizar la capacidad de pago con el cronograma de pagos.

Con una deuda que alcanzó los u$s 11.907 millones al segundo trimestre del año pasado, Buenos Aires es la provincia más endeudada del país. Su deuda equivale al 84% de sus ingresos anuales, cuando en el promedio de las provincias es 52%. El 77% está en moneda extranjera y en lo que resta de 2019 tiene que pagar US$ 329 millones.