Advierten que mega emisión de pesos del BCRA le pone presión al dólar blue

“Una mega emisión de pesos impactará en las próximas semanas en el mercado de cambio paralelo, y la necesidad de estimar su alcance obliga a tomar decisiones precautorias. La brecha podría consolidarse por encima del 35% y tener un pico durante febrero”, advierte un informe de Bull Market Brokers (BMB).

La entrada de camiones a puerto para entrega de trigo está marcando el ritmo de la compra de reservas, totalizando un total de exportaciones esperadas por u$s 1600 millones, que puede llegar a ser más si se tiene en cuenta pagos diferidos: “Esperamos que la totalidad de estas exportaciones las compre el BCRA: esto implicará la emisión por $ 96.000 millones. Hoy dada la particularidad del cepo, es más importante para el mercado de cambio la emisión de pesos que cualquier otra estrategia con la tasa de forma directa, porque los stocks de pesos siguen aumentando a tipo de cambio oficial con un stock de Leliqs y Repo de $ 1,4 billón”, agregan desde BMB.

Sostienen que la situación actual de brusca caída de la tasa Badlar, Leliq y Repo tendrá un impacto necesariamente en la plaza de dólar MEP, CCL y en menor medida en el mercado informal, elevando la brecha considerablemente durante las próximas cuatro semanas.

Creen que esta situación obligará al Gobierno a actuar de manera informal y no pública en el mercado de dólar financiero, mediante la venta de títulos públicos, especialmente AY24 en la paridad en pesos, para contener la suba. Según la información recopilada y no oficial, porque los informes no desagregan, el FGS tiene el 15% de toda la emisión del AY24, unos 1200 millones de nominales, a un valor residual de u$s 990 millones y de mercado de u$s 530 millones.

“Durante febrero la liquidación agrícola y de derivados se reduce a la mitad, y no volveremos a ver un mercado concurrido de camiones entrando a puertos hasta finales de marzo. Las compras del BCRA se reducirán y así la cantidad de inyección de pesos, pero esto viene acompañado de una caída en la demanda estacional de pesos, es muy probable un pico en la demanda de dólares”, precisa el paper.

Se suma los pagos de capital del AF20 por $ 105.000 millones, donde el roll over asegurado es del 25%, tenedores del exterior, el resto probablemente busca efectivizar ganancia con MEP o CCL. “La tasa de interés podría comenzar a rebotar cuando la brecha se acerque peligrosamente al 40% en las próximas cinco semanas”, concluyen.

Un informe de Quantum subrayó que el contexto en el que se den las negociaciones de la deuda afectará expectativas que incidirán sobre la oferta y la demanda de dólares: “Más allá de la presión monetaria y uso de reservas, empezarán a delinearse otros aspectos importantes tales como actitud (buena voluntad, aunque sujeto a erosiones como consecuencia del traspaso del tiempo), extensión de un mercado local (incipiente, aunque inducido recientemente) y categorías de deuda y su tratamiento”.

Sabrina Corujo, directora de PPI, estima un tipo de cambio implícito en la operatoria de bonos que se va acercando –aunque con volatilidad- al solidario en niveles de $ 82.

El tributarista Iván Sasovsky agregó que hubo liquidación de soja por anticipado, “y lo que no se haya liquidado se acumula en silobolsas hasta que se aumente el tipo de cambio oficial. Es lo que ocurre cuando hay desdoblamientos cambiarios: sólo se liquidará aquello que sea necesario para la producción y el resto se aguanta”.