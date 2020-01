Duhalde: "Decir que el que depositó dólares recibiría dólares fue un error"

El expresidente, Eduardo Duhalde, en diálogo radial y luego de contar cómo había comenzado el año, realizó una profunda autocrítica sobre una frase que lo identificó por años: "El que depositó dólares, recibirá dólares" al hablar de los depósitos bancarios el día que asumió como mandatario en 2002. “Decir que el que depositó dólares recibiría dólares fue un error”, reconoció hoy.

En diálogo con Radio Cooperativa, el ex mandatario aseguró que “en 2002 la gente estaba muy enojada, era un escándalo que vivía pero teníamos claro que a pesar del default, de los bancos cerrados, teníamos que tomar la medida más antipática de todas, que era salir de la convertibilidad. Había que tomar esa decisión. Para mucha gente, después de eso, fueron buenos años”.

Al hablar de la convertibilidad. Duhalde dijo no desconocer que él sabía que iba a "dura un tiempo". "Yo como gobernador lo sabía. Lo notaba con los cierres de fábricas, la producción sabía que había que cambiar", indicó. Y agregó: "En 2002 decir que el que depositó dólares recibiría dólares fue un error".

Por otro lado aclaró que "11 días después de asumir convoqué a una conferencia de prensa y dije que me había equivocado". "El único que lo notó fue Felipe González, que lo resaltó en el prólogo de mi libro", subrayó.

"Con Cristina no me reuní, pero ya lo haremos", dijo el ex mandatario.