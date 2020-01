Primer mes de Alberto Fernández: qué balance hacen los economistas

Este viernes 10 se cumple el primer mes de gestión de Alberto Fernández como Presidente.

Estos 31 días estuvieron signados por la aprobación de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, que le otorgó facultades extraordinarias al jefe de Estado, el congelamiento de tarifas y combustibles junto al aumento salarial por decreto para los trabajadores del sector privado, la instalación de un precio del dólar diferencial para el ahorro y el turismo, el inicio de la baja de tasas de interés y el relanzamiento del programa Precios Cuidados, entre algunos hitos.

La intención oficial de mostrar una voluntad de ajuste fiscal para renegociar con los acreedores privados y reestructurar la deuda externa marcó el camino.

El Cronista consultó a economistas que trabajan en distintas consultoras para conocer su opinión sobre estas medidas y el balance del primer mes de Fernández a cargo del Estado nacional.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Ecolatina:

"El paquete de la ley de emergencia le da plenos recursos y facultades al Presidente sin pasar por el Congreso, lo que es importante en una situación crítica como esta, que no sé si es de emergencia porque en 2002 estábamos peor. El Ejecutivo arranca con mucho margen de maniobra para tomar decisiones como fijar suba mínima para salarios privados, algo que hace mucho no se veía en la Argentina", destacó.

"Las medidas que se tomaron fueron fiscalistas - financieras. Primero aumentaron los impuestos y controlaron el principal gasto del sector público nacional, que es la seguridad social. Al congelar tarifas subirán los subsidios, pero suspender la movilidad jubilatoria es un tema muy sensible que muestra que el nuevo Gobierno está dispuesto a hacer el ajuste para mostrar voluntad de renegociación de la deuda con tenedor privados de bonos de ley extranjera", analizó.

"Este ajuste es un poco más solidario que el que venía haciendo el ex presidente Mauricio Macri, porque recae en las grandes empresas y las familias de mayor poder adquisitivo", continuó.

"Si ganaba Macri el ajuste era seguro mientras que Alberto lo criticó en campaña. Alberto está sacando plata de la calle, no poniendo. Parte de ese lo está redistribuyendo".

El economista opinó que este paquete generó "buena recepción de los mercados financieros e incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sorprendió". "El riesgo país bajó en diciembre de 2400 a 1800 puntos básicos y subieron los bonos y ya hay muchos previendo equilibrio primario este año", avisó.

Acerca del impacto que tendrán estas medidas a corto plazo a nivel macroeconómico, Sigaut Gravina aseguró que "en términos netos apropiarse de recursos del sector privado es contractivo, aunque se ponga dinero en el bolsillo de los de menor poder adquisitivo".

"Puede subir o aunque sea dejar de caer el consumo de bienes básicos, y las familias de clase media y alta dejarán de irse o se irán menos de vacaciones al exterior, probablemente. Pero pretender que se reactive el patentamiento de autos o la venta de bienes de capital va a ser más difícil, a menos que haya crédito más barato", adelantó.

Para Sigaut Gravina, la política es contractiva desde lo fiscal y "más laxa o expansiva" desde lo monetario.

"Las tasas de interés están empezando a bajar. Los plazos fijos están por debajo de la inflación y los préstamos por arriba. Se está relajando la política monetaria", indicó.

Al respecto, advirtió que la emisión que hizo el Banco Central (BCRA) para auxiliar al Tesoro Nacional en el último trimestre de 2019 puede tener impacto en una ampliación de las brechas cambiarias y algo más indirecto de traslado a precios solo si no hay política de esterilización a partir de mediados de febrero y marzo, cuando estacionalmente empieza a caer la demanda de dinero.

En adelante, "si se acuerda rápido la renegociación de la deuda y se evita caer en default habrá un shock positivo, ya que el mundo esperaba que Argentina vaya al default".

En ese caso optimista, y con un buen acuerdo de precios y salarios, al mismo tiempo en que los principales precios de la economía (como el dólar, las tarifas y los combustibles) sigan quietos, la inflación -que prevé en 40% para este año- podría acercarse incluso a 30%.

En el peor de los casos, "no hay mucho riesgo de aceleración de los precios, excepto que salga todo mal". Allí, la inflación podría ser mayor que el 54% de 2019.

En cuanto a la actividad económica, el Producto Bruto Interno (PBI) caería de vuelta en 2020 un 1,6% "por arrastre estadístico negativo 2019 y porque un ajuste fiscal es un ajuste y le saca mucho a empresas grandes, familias de clase media y alta".

"Se van a deprimir las inversiones e incluso pueden empeorar las exportaciones, porque el tipo de cambio real bajará de los promedios históricos y se perderá competitividad", pronosticó.

Rodrigo Álvarez, CEO de Analytica

"Está claro que Argentina necesita normalizar la relación con la comunidad financiera internacional, estabilizar la macroeconomía y bajar la inflación. El Gobierno mostró voluntad de pagar la deuda y capacidad para definir un perfil de vencimientos compatible con la capacidad de pago", sostuvo Rodrigo Álvarez, CEO de Analytica.

La normalización de esta relación, dijo, es condición necesaria para retomar la senda del crecimiento y la desinflación con asistencia de crédito.

"El Gobierno buscó congelar los precios relativos como el tipo de cambio, tarifas y combustibles para generar un impacto y romper la inercia inflacionaria. Son medidas de corto plazo que buscan un shock y que no constituyen un programa económico", leyó.

"El programa tiene que llegar una vez que se cierre el capítulo de la renegociación de la deuda y eso todavía está abierto. No sabemos cómo va a ser el gasto público ni la política monetaria en este 2020, que son dos elementos claves, porque todavía no hay Presupuesto", recordó.

A la vez, afirmó que corregir el tipo de cambio oficial con una inflación de 55% "hubiera sido una locura".

Para el corriente año, en Analytica proyectan una caída de la economía en el orden del 2,5% a 3%, porque la inflación estará entre 40% y 45% y los salarios apenas crecerán un 35%, por lo que "el poder adquisitivo va a seguir cayendo".

El pronóstico inicial de retracción de 3,5% en la actividad se corrigió porque las medidas contienen al consumo, pero la inversión seguirá paralizada, ya que no está despejado el escenario.

"No hubo señales concretas a la inversión y la macro está en terapia intensiva. Para el sector petrolero las señales no fueron buenas, con la brecha ampliándose respecto a la paridad de importación y un congelamiento de los combustibles. Uno de los principales motores como podría ser Vaca Muerta no tiene señales y lo que hubo no fue bueno".

Gabriel Zelpo, socio de Seido

"Existían muchas dudas respecto a la dirección del programa que iba a encarar el nuevo Gobierno, que tuvo un discurso bastante populista en campaña", eligió señalar Gabriel Zelpo, socio de la consultora Seido, que se abrió de Elypsis meses atrás.

"Las valuaciones de los bonos muestran que las primeras medidas no fueron de lo peor de lo esperado. Hay una idea de consolidar el resultado fiscal, lo que muestra cierta responsabilidad", analizó.

"Hay transferencias a los sectores más vulnerables y prudencia respecto a la suspensión de la movilidad jubilatoria, congelar el gasto para que no sea algo explosivo", dijo.

Sin embargo, advirtió que "es un plan de emergencia y de corto plazo, expuesto a muchos riesgos".

"Lo primero es que no haya una consolidacion fiscal, aún congelando las jubilaciones y subiendo los impuestos, porque se pueden gastar en otras partidas como mayores subsidios o más gasto político, transferencias a empresas públicas", indicó Zelpo.

"El otro riesgo es que la reestructuración de la deuda no sea efectiva y no se pueda llegar a un acuerdo en tiempo y forma, que se precipite un default. Y aún si la negociación fuera exitosa, tampoco es seguro que se pongan las cuentas en orden y se encaren las reformas de largo plazo para crecer", describió.

La reestructuración, afirmó, no será como la de Ucrania y Uruguay, ya que "hay muchos acreedores, heterogéneos y dispersos, y está el FMI atrás".

En relación al mediano y largo plazo, avisó que "se intenta anclar la inflación pisando el dolar y congelando tarifas pero es algo que no se puede mantener mucho tiempo y debe cambiarse cuanto antes". "El Gobierno se deberá mover rápido para llegar con otro programa", ponderó.

Una de las cosas que lamentó Zelpo es que "no hay un ministro de Economía fuerte, está solamente vinculado a la deuda pero no a controlar el gasto público y la gestión nacional", lo que puede provocar inconsistencias.

El 2020, según el economista, tendrá una caída del PBI del 1% y una inflación cercana al 45%. Además, adelantó que se puede alcanzar un equilibrio primario pero no el superávit de 1% comprometido con el FMI.

"El programa económico es bastante expansivo en el corto plazo con la política monetaria y las transferencias a los sectores de menores recursos y política monetaria expansiva", sostuvo.