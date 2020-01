Brancatelli ocupará un cargo político en Pilar, pero no abandonará su rol en los medios

El periodista Diego Brancatelli, defensor de los gobiernos kirchneristas, asumirá por primera vez un cargo público tras ser designado coordinador ejecutivo de Secretaría en la órbita de la Secretaría General de la municipalidad de Pilar.

El nombramiento del panelista de Intratables se oficializó hoy a través del decreto 4163/19, publicado en el Boletín Oficial del municipio que ahora conduce Federico Achaval, del Frente de Todos.

De acuerdo al decreto 4163/19 publicado el 27 de Diciembre pasado en el Boletín Oficial se lo designó "en el cargo de Coordinador Ejecutivo de Secretaria en la órbita de la Secretaría General de la Municipalidad de Pilar".

Brancatelli cobró notoriedad en el programa Intratables de América TV, en el cuál jugó un papel de panelista militante y defensor del kirchnerismo, tanto durante el gobierno de Cristina Kirchner como durante la gestión de Mauricio Macri.

Tuvo un breve paso por la política con una candidatura a concejal en Ituzaingó, y no dejó de mostrar inquietudes por lo social. De hecho es actualmente Vice Presidente 1° del Club Atlético Ituzaingó.

En Pilar denunció en forma permanente las irregularidades de la gestión del ex jefe comunal de Cambiemos Nicolás Ducoté. Eso lo que lo llevó a un fuerte vínculo con el Frente de Todos local y el actual intendente Federico Achával, por el que militó en su campaña durante todo 2019, incluso repartiendo boletas.

Gracias @federicoAchaval x confiar en mí y delegarme semejante responsabilidad.

Juntos vamos a trabajar para fortalecer y desarrollar los Clubes de barrio, el Deporte y trabajar como lo venimos haciendo hace años. Vamos a recuperar los derechos de los Argentinos y los Pilarenses pic.twitter.com/Q3zz3Skus7 — Diego Brancatelli (@diegobranca) January 8, 2020

"Gracias Federico Achával por confiar en mi y delegarme semejante responsabilidad. Juntos vamos a fortalecer y desarrollar los clubes de barrio, el deporte y trabajar como lo venimos haciendo hace años. Vamos a recuperar los derechos de los argentinos y los pilarenses", manifestó en su cuenta de Twitter Brancatelli tras conocerse la noticia.

En tanto, aseguró a La Nación que su designación como secretario en el municipio de Pilar, administrado por el peronista Federico Achával, "no es incompatible" con su rol en los medios de comunicación. "Yo estoy trabajando desde el 11 de diciembre con barrios, no tengo un puesto jerárquico en el que reparto pauta. Solo falta que me efectivicen en el cargo", aclaró Brancatelli, y agregó que continuará en el ciclo de Intratables .