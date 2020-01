El 60% de los Fondos Comunes de Inversión apuestan por las tasas en pesos

La industria de los Fondos Comunes de Inversion (FCI) fue uno de los sectores que más sintió la crisis financiera y económica durante 2019. La caída de los activos financieros locales, junto con la devaluación, el reperfilamiento de Letes y Lecap y los sucesivos rescates de fondos generaron una caída del 33% en el capital administrado por el total de la industria. Los fondos de mercado de dinero dominan el sector ya que el 58% de las inversiones están posicionadas en esta clase de fondos.

Estos vehículos de inversión representaron una importante herramienta para ahorristas y compañías para administrar mas eficientemente sus ahorros y su capital de trabajo. Pero el reperfilamiento anunciado a fines de agosto pasado por el entonces ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, congeló el mercado y lo obligó a rearmarse.

Los fondos money market son los que sostienen hoy a la industria, ya que el 52% de los inversores individuales se posicionan en esta clase de fondos mientras que el 60% de los fondos de inversores institucionales están alojados en fondos de mercado de dinero.

Capital administrado por FCI

Según un informe elaborado por los analistas de Criteria, actualmente la industria de FCI administra cerca de u$s 10.684 millones. Así la el total de las gestoras tuvo un retroceso anual en su capital administrado de u$s 5302 millones o un 33% ya que a comienzo de 2019 el sector administraba u$s 15.986 millones.

El retroceso es todavía mas importante si tomamos como punto de partida el inicio de la crisis financiera local en 2018. El mejor momento de los FCI, en cuanto al capital administrado, fue durante el primer cuatrimestre de 2018 cuando se llegaron a gestionar poco mas de u$s 35.386 millones. De esta manera, y contemplando los valores actuales, el sector perdió un total de u$s 24.702 millones en capital administrado, o un 70%. En otras palabras, hoy los FCI administran un 30% de lo que solían administrar antes del inicio de la crisis financiera en 2018.

Las causas para poder entender semejante retroceso pueden estar explicados por varios motivos. En un primer lugar se resalta la caída de los precios de los activos financieros. Los FCI deben valuar sus carteras al valor de mercado de los activos financieros. De esta manera, si los precios caen, el valor del patrimonio que gestionan es naturalmente menor.

Por otro lado, a la hora de medir el capital administrado en términos de moneda dura, la devaluación que sufrió el peso en estos dos últimos años terminó impactando en el patrimonio de la industria. El tipo de cambio subió 340% desde el momento previo al inicio de la corrida cambiaria a la fecha, factor que terminó impactando en la valuación de los fondos.

Como tercer factor que explica la caída del patrimonio administrado por los FCI se destacan los rescates netos durante estos dos últimos años. La postura más cautelosa por parte de los inversores a la hora de gestionar sus inversiones producto de la volatilidad cambiaria y financiera hizo que los inversores decidan rescatar sus fondos colocados en los FCI, para luego dolarizar sus tenencias hacia el billete. Además, el reperfilamiento de Letes y Lecap a fines de agosto generó un perjuicio importante, empujando a rescates (inmediatos y posteriores) significativos dentro de la industria.

Estabilidad de corto plazo

Yendo al corto plazo, se observa cierto grado de estabilidad en cuanto al capital administrado. Según datos propuestos por los analistas de Criteria, el total del patrimonio de las gestoras subió u$s 678 millones. Esta variación positiva viene explicada por un aumento en las suscripciones netas en los últimos 30 dias por u$s 145 millones junto con ganancias por rendimientos de mercado por un total de u$s 533 millones. La recuperación de los bonos y de las acciones, junto con cierta estabilidad del dólar permitió que se observe tal mejora señalada en el informe de Criteria.

Market Share de Gestoras

Un apartado interesante en el informe está relacionado con el market share que tienen las distintas gestoras dentro del total administrado por la industria. A nivel agregado se observa que las gestoras bancarias administran el 61,6% del total, contra un 38,4% de las gestoras independientes.

Entre las administradoras bancarias lideres se destacan Galicia Administradora de Fondos con el 10,9% del total, seguido por Santander Asset Management con el 8,61%, BBVA Frances Asset Management con el 5,75% e ICBC Inversiones Argentina con el 5,2%.

En cuanto a las administradoras independientes, la gestora Schroders alcanza un share de 6,41%, Investis Asset Management administra el 3,81% del total, seguido por Delta (3,5%), Consultatio (3,16%) y Megainver (2,75%), entre las cinco gestoras independientes con mayor share del mercado.

Radiografía del inversor en FCI

Dentro de la industria de FCI, los inversores institucionales dominan en cuanto a su participación. Es decir, actualmente cerca del 86% de los inversores responden a institucionales, contra un 14% de inversores individuales. En cuanto a la clase de activos en la que están posicionados los distintos inversores a nivel agregado, vemos que el 42% están posicionados en activos de riesgo y un 58% en fondos de Money Market. Finalmente, en cuanto a la moneda en la que los inversores a nivel general están posicionados dentro de la industria, se observa que el 12% están invertidos en dólares y 88% en pesos.

En que invierten los individuos

Haciendo foco exclusivamente en las inversiones llevadas a cabo por los inversores individuales, en el informe de Criteria se destaca que las personas se posicionan ligeramente a favor de los FCI de money market por un total de 52% contra un 48% en activos de riesgo.

Además, en cuanto a la moneda en la que están posicionados dentro de la industria, los individuos apuestan a fondos en moneda local por un total de u$s 1609 millones, es decir, un 71% del total dentro de su categoría, contra un 29% en fondos de dólares.

Inversores institucionales

Finalmente, a la hora de analizar el posicionamiento de los inversores institucionales vemos que estos tienen un sesgo mayor dentro de sus inversiones dentro de la industria de FCI hacia lo que son los fondos de mercado de dinero y de activos en pesos.

Concretamente, el 60% de las inversiones de los institucionales dentro de la industria de FCI está alocado en fondos money market, contra un 40% en fondos de activos de riesgo. Además, del total invertido por los institucionales dentro de la industria, el 91% está posicionado en pesos contra un 9% en moneda dura.

Se observa así que tanto los individuos como los inversores institucionales utilizan la industria de fondos de mercado de dinero como una vía para efectiva gestionar sus compromisos de corto plazo ya que más de la mitad de los inversores individuales invierten en fondos de money market y t+1 junto con el 60% de los inversores institucionales que suscriben a esta clase de fondos.