Los trabajadores deben ser escuchados

En el marco del taller Pensar la Hidrovía, edición Santa Fe, organizado por Fecoba Puertos y el Puerto de Santa Fe, se desarrolló un panel de expertos, integrado por Ricardo Ferreyra, consultor portuario; Juan Carlos Schmid, secretario general de FeMPINRA y del Sindicato de Dragado y Balizamiento; Mariano Vergara, Ministro y Director de Coordinación de las comisiones de la Hidrovía en la cancillería argentina y Pieter Jan de Nul, Country Manager de Jan de Nul.

"La hidrovía, como proyecto, es previo al Mercosur, es hija de los 90, cuando el mercado estaba endiosado, ubicado en el centro de la actividad humana, el mercado y no el Estado, hay que corregir esta idea, porque aquí el Estado tiene mucho para decir y hacer", destacó Juan Carlos Schmid,

El gremialista criticó el hecho de que ni la Bolsa de Comercio Rosario, ni el Ministerio de Transporte del gobierno anterior los hubiera invitado a opinar sobre el contrato que hay que armar para la nueva licitación. "El trabajo lo hacemos nosotros, embarcados, en el balizamiento, y sin embargo no hemos sido consultados, pensamos que nuestra opinión también tiene que ser tenida en cuenta", destacó Schmid.

Con respecto al proyecto que presentó en su momento Transporte dijo que "la estrategia debiera ser más integral, solo se pensó en la salida de las exportaciones y se dejó de lado la industria naval, la bandera y la bodega nacional y por eso me pregunto ¿para quién hacemos los canales de navegación, sólo para las cerealeras y para la expansión de la frontera agrícola, no habría que hacerlo también para que los argentinos? El país debe participar de los beneficios de este desarrollo para la producción, y la creación de nodos industriales que beneficien las producciones regionales".

A juicio de Schmid, "en la etapa anterior se podría haber avanzado y no se hizo por ignorancia, nadie avanza en lo que no conoce, perdimos esa oportunidad y ahora es el momento de tomar las decisiones que corresponden, estamos hablando de inversiones que no se amortizan en dos o tres años. En el caso del puerto de Buenos Aires nosotros derrumbamos la licitación, nosotros la hicimos caer, no podíamos aceptar el esquema de una sola terminal, en manos de un único operador monopólico, hay que debatir, decidir y ejecutar los cambios".

Ricardo Ferreyra, se refirió especialmente al puerto de Buenos Aires. "Es la salida natural para la carga de contenedores de toda la hidrovía y por lógica debiera ser el puerto de trasbordo para la salida de exportaciones de toda la región". El experto señalo también una contradicción que se ha planteado en la licitación que el gobierno anterior intentó realizar para la construcción del futuro puerto. "Se está llamando a una licitación por 35 años y no se sabe cuáles son las profundidades de ingreso del puerto, puesto que aún no está definida la licitación para la Hidrovía que teóricamente tiene que hacerse antes del 2021, es como poner el carro delante de los caballos", graficó.

"Para nosotros estar en Santa Fe es como estar en casa – dijo Pieter Jan de Nul – porque estamos trabajando para llevar el ingreso del puerto a 25 pies, trabajo que seguramente realizaremos en el mes de enero o febrero".

"Es el momento de pensar – continuo el CEO de Jan de Nul - en mayores profundidades también para los puertos más pequeños que deberían ser profundizados y no tener una brecha con los puertos del norte de Rosario. Las obras de profundización tienen que ser encaradas y hay que pensar que los puertos de Santa Fe y Entre Ríos deben ser puertos de trasbordo para la carga que vendrá de Bolivia, Brasil, Paraguay".

Finalmente, el representante de la empresa belga de dragado elogió las palabras del Presidente Alberto Fernández quien aseguró que las provincias se involucrarán directamente en la hidrovía, consideró que es el momento apropiado para esa decisión.

Mariano Vergara también elogió la idea de darle más protagonismo a las provincias en el tema hidrovía, que adelantó el Presidente de la Nación. Vergara aseguró que en cancillería se ocupan de varias hidrovías, la Paraguay Paraná, la del Martin García, la del Rio Uruguay y las del norte, todas las que involucran a varios países en su recorrido. "Hay que pensar en un plan integral más prolongado y coordinado, con más profundidad, zonas de cruces que hay que resolver, las esclusas de Yaciretá, etc.", aseveró el diplomático.