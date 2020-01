Tras el plus salarial, empresarios se debaten a quién "pedalear" y piden reunión con Kulfas

La decisión del Gobierno de avanzar en la recomposición del poder de compra de los salarios, ya está vigente y empezará a llegar a los bolsillos a principios de febrero, pero encendió las alarmas en el sector empresarial, en especial en las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales.

Fuentes de la Copal anticiparon que pedirán una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para evaluar alternativas sobre cómo financiar el pago del "incremento solidario".

Les preocupa la confluencia de este pago con otros pendientes de las paritarias 2019, además de las cuotas restantes del bono $ 5000 que dispuso el gobierno anterior, el aguinaldo y las vacaciones.

Desde la Unión Industrial Argentina aún no hubo confirmación sobre un pedido de audiencia con el ministro, pero sí se están moviendo los equipos técnicos.

Ayer por la mañana hubo un encuentro del departamento de Política Social de la entidad y especialistas de Centro de Estudios de la UIA, para analizar el impacto de esta medida que establece el decreto 14/2020, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial.

En el mismo sentido, desde la CAME recordaron que ya hace una semana pidieron una reunión al ministro Matías Kulfas, para tratar el paquete de medidas que incluye la doble indemnización, el aumento de las retenciones y la moratoria pyme. Ahora se suma el compromiso del plus salarial.

"Algo de esto van a tener que sacar porque las pymes que no puedan pagar, van a dejar de pagar otras cosas, ya sea impuestos, pago a proveedores o a los bancos, pero no se puede pagar todo", señaló una fuente del sector. Y admite que a los empleados "no puede dejarse de pagar porque éste un decreto".

La preocupación por el acceso y el costo del crédito excede el pago del plus salarial de $ 3000 desde enero y de $ 4000 a partir de febrero. La falta de líneas específicas y a tasa blanda para capital de trabajo es hoy una de las principales demandas.

El viernes el Banco Central decidió reducir los encajes de los bancos para impulsarlos a prestar al 40%, pero todavía no están disponibles.

"Hay una clara demanda de que vayamos por el financiamiento del decreto y del stock de deudas, pero también tenemos un tema de tasas y de falta de crédito", señaló Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA.