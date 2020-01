Aumento de $ 4000: qué pasa con los estatales de las provincias

A pesar de que el gobierno nacional no lo oficializó, se da por descontado que los estatales recibirán un aumento en línea con el de los privados, de $ 3000 en febrero y otro de $ 1000 en marzo. No será en forma de bono, sino que se incluirá dentro del salario, y no estarán incluidos aquellos que cobren más de $ 60.000.

En el caso de los empleados de los estados provinciales, los escenarios son diversos. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se especula con una suba similar a la de Nación. El gobernador Axel Kicillof se encuentra negociando con la oposición la ley impositiva, que le permitiría hacerse de más fondos para afrontar los gastos corrientes. Esta semana podría llegar a anunciarse el aumento para estatales.

En Córdoba, mientras tanto, se había llegado a un acuerdo con los gremios estatales el año pasado. La paritaria incluía un último aumento del 4%, que se cobró con los salarios de enero. Tendrán que volver a negociar a partir de febrero en una nueva mesa salarial. En el acuerdo de 2019 se eliminó la cláusula gatillo, que había estado vigente.

La situación es similar en Mendoza. Durante enero, los empleados públicos cobrarán un nuevo incremento, atado a la inflación. Luego tendrán que volver a negociar las partes. Uno de los temas álgidos será la eventual continuidad de la cláusula gatillo. El gobernador Rodolfo Suárez suspendió el aumento que les correspondía a los funcionarios, como una suerte de gesto político tras las tensiones en la provincia. Pero además puede haber sido un mensaje de cara a la negociación con los estatales.

En Corrientes hubo un bono en enero de $ 6000 para estatales, lo que se sumó a los aumentos recibidos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado. El gobierno de La Pampa, por su parte, había acordado un bono con los gremios estatales. Se abonará a mitad de enero y trepa a los $ 12.500. En ambos casos resta definirse qué pasará a partir de febrero.

En Jujuy existen deliberaciones en estos momentos sobre la actualización salarial de los estatales. Si bien la intención es brindar un aumento de la misma naturaleza que el de Nación, aún persisten las negociaciones.

Existe un grupo de provincias, sin embargo, en las que la situación financiera es apremiante y las discusiones se vinculan más a cobrar el salario en tiempo y forma y no sobre aumentos. Hoy, por ejemplo, el gobierno nacional envío $5650 millones a cinco provincias. En millones fueron $ 2000 a Chaco, $ 1000 a Río Negro, Chubut y Tucumán, y $ 650 a Santa Cruz. Los envíos fueron en forma de anticipos a cuenta de futuros pagos por coparticipación.

Dentro de esos distritos, el caso de Chubut es el más complejo desde mitad del año pasado, cuando comenzaron a atrasarse los pagos de los empleados. Se multiplicaron las protestas y durante semanas no hubo clases. El lunes, de hecho, el gobernador Mariano Arcioni se reunió con Martín Guzmán para encontrar soluciones a la delicada situación.

El caso de Tucumán se remonta a unos meses atrás. El año pasado se había firmado una paritaria que incluía cuatro tramos y cláusula gatillo. Sin embargo, el gobernador Juan Manzur dispuso un recorte general y eliminó ese último aumento por decreto, lo que generó protestas de los trabajadores.

En Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet comunicó que están esperando a la oficialización del aumento para los empleados de Nación, y que a partir de eso resolverán qué medidas toman. En este sentido, también queda un aumento de la paritaria del año pasado, que incluyó cláusula gatillo.

Finalmente, no fue el arranque de año más tranquilo para Omar Perotti en Santa Fe. La semana pasada hubo reclamos de estatales. La causa fue que el gobierno provincial anunció que pagaría los salarios de forma escalonada, entre el 3 y el 15 de este mes. En este sentido, la provincia se encuentra más enfocada en solucionar el déficit que en negociar aumentos. Según consigna Télam, Leonardo Ricciardino, funcionario provincial, explicó que se trata de una situación de emergencia, y que el gobierno socialista recurría a financiamiento con tasas del 59% para pagar la masa salarial, pero que decidieron poner fin a esa estrategia.