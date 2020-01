El detrás de escena de la serie de Nisman: la entrevista Stiuso y idea de echar luz a la causa

La muerte del ex fiscal Alberto Nisman guarda un trasfondo político y muchos interrogantes sobre lo que sucedió aquella trágica madrugada de julio. Es por esta razón que el reciente documentar en formato de serie realizado por el inglés Justin Webster, de ‘El Fiscal, la Presidenta y el Espía’ logró captar la atención de muchos y reabrió el debate sobre esta causa aún no resuelta.

No es la primera vez que Webster se deja seducir por temas controversiales, antes realizó una biografía sobre el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y retrató a la organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional en El fin de ETA. Incluso, analizó el asesinato de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación Provincial de León, en su documental Muerte en León.

Sin embargo, fue otra de sus realizaciones la que lo acercó al caso Nisman: Seré asesinado. Allí, Webster muestra el crimen del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg quien fue asesinado a tiros en mayo de 2009. En un vídeo póstumo grabado por el abogado, afirma que Álvaro Colom –el entonces Presidente de Guatemala– era el responsable en caso de él ser asesinado. "Si usted está viendo este mensaje, es porque fui asesinado por el presidente Álvaro Colom", afirmaba Rosenberg en el video.

"Cuando sucedió el caso Nisman yo estaba rodando en Nueva York con mi equipo y recibimos mensajes diciendo 'hay que hacer esto' pero yo dije que no era especialista en este tipo de historias", explica Webster. Sin embargo, el hecho de que su productor de campo sea argentino, lo ayudó a avanzar. "La única razón para hacerlo sería llegar a aclarar algo, a hacer algo más claro", sostiene.

Webster ubica su nuevo trabajo dentro de lo que se llama "no ficción cinematográfica en serie". "Los documentales en los últimos 25 años han evolucionado y hay una parte de ellos que son los documentales narrativos. Cuentan una historia como ficción pero sin ficción". Según él, las series te dan la ventaja de poder dedicar mucho más tiempo a la historia.

"Hay una base periodística, pero simplemente es la base. Obviamente en no ficción cualquier cosa hay que investigarla pero no es un documental de investigación tal y como se piensa", sostiene. Y entre sus hallazgos se encuentran el testimonio ante cámara de uno de los hombres claves: el ex agente de inteligencia Antonio "Jaime" Stiuso.

Señalado como la pata dentro de la SIDE que acompañaba a Nisman en su investigación sobre el atentado de la AMIA, Stiuso habla por primera vez ante cámara para el documental. Explica cómo era la relación entre ambos, cuenta cómo lograron identificar al supuesto conductor del coche bomba y relata por qué no atendió las llamadas del fiscal horas antes de su muerte.