Cambio de tendencia: en diciembre crecieron 3,7% los depósitos en pesos

Pese a la baja de tasas iniciada por el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, los depósitos en pesos volvieron a crecer en el último mes del año pasado.

En diciembre, los depósitos se incrementaron 3,7% en términos reales. Se trató del primer mes en el tuvieron un aumento desde las PASO y el de mayor avance en todo 2019.

Los depósitos a la vista crecieron un 9% el mes pasado respecto a lo que se había observado en octubre. "El efecto estacional del cobro de aguinaldo puede ayudar a explicarlo", señalaron economistas de la consultora LCG. "La instalación del cepo, y en los últimos días del impuesto PAIS, actúan como limitantes para que los pesos migren a la compra de la moneda extranjera", señalaron.

La expectativa para los próximos meses es que, con la baja de tasas dispuesta por el BCRA sumada al impacto del cepo, se incrementen las existencias de depósitos en cuenta corriente o caja de ahorro en la medida en que los minoristas decidan volcar sus excedentes a consumo no productivo.

Por su parte, los depósitos en dólares totalizaron en el último mes del año u$s 18.483 millones, lo que representa una suba de 5,4% respecto al mes anterior. "La caída de los depósitos en dólares fue aminorando su ritmo y empieza a mostrar una leve recuperación. Post PASO cayeron a un promedio de u$s 421 millones por mes (tocando un pico de u$s 1077 millones en un solo día), en noviembre lo hicieron a un promedio de US$ 34 millones y en diciembre crecieron u$s 53 millones, a razón de u$s 192 millones por día en las últimas dos semanas del mes", puntualizó la consultora.