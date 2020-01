Dólar Bolsa: cómo comprar dólares a mejor precio, sin cepo y en el circuito legal

Con el cepo "hard" los argentinos solo pueden comprar hasta u$s 200 por mes y de hacerlo deben pagar $ 81,90 por cada dólar, cifra que surge del precio del dólar minorista más el impuesto del 30%. Para quienes no quieren recurrir al mercado paralelo para hacerse de dólares y prefieren mantener sus ahorros en el circuito legal, la opción es comprar dólares a través de Bolsa, que se conoce como dólar MEP o Bolsa.

Hacerse y deshacerse de dólares por esta vía está vigente desde 2013, pero los cerrojos a la compra de divisas que se impusieron desde septiembre pasado y se profundizando en diciembre lo hacieron más atractivo.

Para poder realizar la operación hay que tener en cuenta que debe poder declararse el origen de los fondos que se van a utilizar. A la vez es necesario contar con una caja de ahorro en dólares en un banco comercial, ya que allí serán transferidos los dólares una vez terminado el proceso.

El paso siguiente será abrir una cuenta comitente en una sociedad de Bolsa a donde se gira el dinero desde la cuenta personal. Los principales beneficios del dólar MEP o bolsa son que por un lado los dólares quedan declarados y, por el otro, que permiten hacerse de divisas a un precio algo menor que el del mercado informal. Hoy comprar dólares significa pagar $ 81,90, con el impuesto del 30% y querer desprenderse puede significar que los bancos lo tomen a $ 58, una brecha del 40%.

Acreditados los fondos a la cuenta comitente, se compra vía por la web un bono como el AY24 en pesos y por contado inmediato (CI), lo que permite desprenderse de ellos en forma rápida pero se venden en dólares AY24D.

Si bien el AY24 es el preferido, no es el único papel, ya que la operación puede realizarse mediante cualquier bono en dólares que cotiza en ambas monedas en la Bolsa. Entre ellos se encuentra el Bonar 2020 y el Bonar 2025, entre otros.

De esa forma se acreditaran en la cuenta en el agente de bolsa los dólares, los que luego se giran a la cuenta personal del banco, donde se pueden retirar por ventanilla. El dólar MEP o Bolsa ronda los $ 75,80, $ 6 por debajo del "solidario".

Lo mismo sucede pero al revés, si lo que se necesita es vender dólares a buen precio y no a los $ 58 que toma el banco. El economista Diego Martínez Burzaco explicó en diálogo con El Cronista que el dólar Bolsa "vino subiendo toda la semana pasada, algo lógico por el escenario del MULC más el impuesto al 30%". Pese a ello, sigue siendo más barato comprar dólares por esta vía. Señaló que si bien "no hay un mínimo para realizar la operación", si la persona no tiene una cuenta en una ALYC, "entonces la burocracia de la apertura podría desalentar para quienes quieren comprar menos de u$s 500".

"Me parece adecuado considerar como un piso una compra de u$s 500 en adelante, pero es un límite que establezco yo de acuerdo a mi sentido común. En cuanto a la comisiones, es muy diferente de acuerdo a la ALYC, ya que si se percibe que esa persona va a hacer una operación de dólar bolsa y nada más, entonces suelen ser altas las comisiones: pueden llegar hasta el 1,5% o 2% del total operado", alertó.

Burzaco explicó que en promedio, el inversor "tiene que agregar $ 1 de comisiones al valor aproximado que cotiza en el mercado".

Desde Mills Capital Group, explicaron que ante la necesidad de cambiar ahorros en dólares por pesos para hacer frente a obligaciones el primer paso es contar con una cuenta en una sociedad de Bolsa, un trámite muy sencillo y similar a la apertura de una cuenta bancaria. Una vez hecho esto, lo que sigue es transferir el monto en dólares que se quiera vender a la sociedad de bolsa y pedir su cambio a pesos en las condiciones más beneficiosas posibles.

Lo que va a hacer la sociedad de Bolsa, entonces, es usar esos dólares para comprar bonos soberanos. Como esos papeles tienen cotización tanto en moneda extranjera como en moneda local, una vez comprados con dólares se procede a revender esos mismos bonos a cambio de pesos. Para el cliente, entonces, no es más que una operación cambiaria. El beneficio está en el tipo de cambio más alto que obtiene por cada dólar. Mientras que el dólar minorista es tomado a $ 58, el "dólar Bolsa" o "dólar MEP" rodea los $ 75.

Como toda operación tiene un riesgo y reside en que todo el proceso toma entre 72 horas y seis días hábiles