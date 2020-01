El mercado de Lecap encuentra un equilibrio por primera vez desde el reperfilamiento

Esta semana, y por primera vez desde el reperfilamiento, la curva de Lecap volvió a tener una pendiente positiva, mostrando un intento de normalizar el mercado de letras en pesos.

ste comportamiento por parte del mercado es tomado como una buena noticia y responde a las medidas del Gobierno las cuales fueron bien tomadas por los inversores. Aun así, y pese a subas de entre 30% y 40% en las Lecap, analistas se mantienen cauteloso respecto de la conveniencia de posicionarse en activos en moneda local.

El 28 de agosto de 2019 el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza anunciaba el reperfilamiento de Letes y Lecap. Inmediatamente, la curva de letras se invirtió y evidenció un significativo desplazamiento al alza, mostrando una clara situación de estrés. Las tasas (TIR) en pesos supieron operar por encima de los 850% para el tramo más corto.

A comienzos de diciembre, la curva continuaba invertida y con tasas cortas en 650% y en 150% para los vencimientos largos. Hoy, la curva muestra una pendiente positiva, con tasas de 110% para el tramo corto y 200% para los vencimientos largos. De esta manera, tiende a normalizarse al tener en los vencimientos cortos una tasa de interés menor a la de los vencimientos mas largos.

Una de las causas de este cambio es que el mercado reaccionó positivamente a las medidas anunciadas por el Gobierno, a la vez que festejó el hecho de que desde Hacienda se busque rearmar la curva en pesos, haciendo frente a los compromisos de deuda en moneda local mientras se avanza con el proceso de reestructuración de la deuda.

Juan Guma, analista de Capital Market Argentina (CMA) consideró que las señales fueron claras respecto a las medidas que se tomaron respecto a impuestos primero, y después con las Letras Badlar, que tiene intenciones de pagar en tiempo y forma la deuda en pesos.

“Creo que el Gobierno dio a entender que se quiere pagar la deuda en moneda local en tiempo y forma a la vez que quiere también reconstruir en cierta manera la curva de corto plazo. El mercado captó ese mensaje positivamente, si bien hay que tener en cuenta que la liquidez es relativamente reducida”, señaló Guma.

Las mejoras en la curva de Lecap están asociadas también a que los bonos en pesos y en moneda local habían sufrido un castigo excesivo para gran parte de los operadores, sumado a que se mejoraron las expectativas de que la negociación con la deuda sea menos agresiva de lo que se esperaba en un principio. Así es que se mejoraron las paridades de Lecap en todo el proceso de recuperación.

Francisco Mattig, analista de estrategia de Consultatio Investment destacó que, en paridades, la curva de Lecap parece empezar a incorporar a los precios algo más parecido a una restructuración a partir de los vencimientos de mayo o junio.

“Las paridades van bajando lentamente de niveles de 80% a 60%. Puede haber algo de miedo a que la idea de no restructurar los pesos a partir de junio se complique a mitad de camino y por eso el castigo a las largas. De todos modos, pensamos que, en el mundo pesos, los instrumentos atados al CER, sobre todo en la parte corta, son lo más atractivo hoy por hoy”, destacó el analista de Consultatio Investment.

Conveniencia de posicionarse en pesos

Dado el escenario de incertidumbre económica y financiera a lo largo de 2019, los inversores llevaron a cabo de un proceso de dolarización de portafolios en forma masiva y actualmente pocos inversores ven atractivo en llevar a cabo estrategias en moneda local. Además, la experiencia del reperfilamiento de Lecap significó un duro golpe para los ahorristas en pesos.

Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostuvo que desde la compañía actualmente no están recomendando estrategias de carry trade a la vez que tampoco ven demanda de productos para llevar a cabo dicha estrategia.

“Hoy no estamos recomendando hacer estrategias de carry y tampoco vemos demanda para ello. Es decir, no vemos inversores que salgan de dólares para beneficiarse de tasa en pesos. Esto se da por varios motivos, dentro de los cuales se destacan el hecho de que, por un lado, el mercado de cambios no es libre, y lo que podría ser una eventual ganancia con tasa en pesos, se puede licuar a la hora de dolarizarse. Por otro lado, entendemos que vamos hacia un escenario de tasa real negativa, por lo que vamos hacia un contexto en el que la tasa en pesos apuntará a la baja, igual que el interés y la demanda en dichos activos”, agregó Abdala.

El tema de la reestructuración de la deuda es una cuestión clave a la hora de poder establecer estrategias tanto en lo que respecta a la deuda en pesos como en moneda dura.

“Todavía se espera una reestructuración o un reperfilamiento de la curva en pesos. Se vieron mejoras en los bonos y a estos niveles de paridades hay menos incentivo a pararte en un bono en pesos. Ya se hizo gran parte de la corrección”, afirmó el director de PPI.

Con una visión similar, el economista Fernando Marull considera que las Lecap pueden mejorar aún más, aunque lo mejor de la recuperación ya pasó.

“Si bien hay espacio para que comprima, creo que lo mejor ya paso. Creo que se salió de precios de default porque evitaron el re reperfilamiento, además, rumores que el BCRA va a usar esa curva para hacer política monetaria es bueno, porque van a cuidar esta curva”, destacó Marull.

Finalmente, y en cuento a la conveniencia de posicionarse en esta clase de activos, Guma remarcó que todavía se muestran cautelosos respecto de la deuda local.

“A pesar de las buenas señales, no estamos recomendando entrar en deuda soberana en pesos o dólares hasta tanto no se clarifique el panorama. Sobre todo, porque el monto de lecaps a pagar es bastante elevado y no queda claro cuál sería el recurso de donde surgirían los fondos, lo que podría sumar volatilidad y lo haría perder atractivo”, remarcó.