Sube el oro y trepa cerca de máximo de 7 años por conflicto entre EE.UU. e Irán

El oro subía el lunes y llegó cerca de un pico de siete años ante las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras que el paladio superó el nivel de u$s 2.000 por onza para alcanzar niveles récord.

El oro al contado ganaba un 1,6% a u$s 1.576,21 por onza luego de trepar más temprano un 1,8% a u$s 1.579,72, su nivel más alto desde el 10 de abril de 2013. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 1,4% a u$s 1.574,50 la onza.

El presidente Donald Trump amenazó con sanciones contra Irak el domingo después de que Bagdad pidió la salida de las tropas estadounidenses y extranjeras, en medio de una creciente reacción por la muerte de un militar iraní de alto rango por parte de Estados Unidos.

Además, Irán dijo que reduciría los límites para enriquecer uranio, alejándose más de los compromisos adquiridos en un acuerdo nuclear de 2015 con seis potencias occidentales.

Según opinaron algunos analistas, si (el oro) rompe el nivel de resistencia clave de u$s 1.585, conduciría al nivel psicológico clave de u$s 1.600".

Los inversores también evaluaban un sondeo privado conocido el lunes que mostró una expansión más lenta en diciembre en el sector de servicios de China, con una caída en la confianza empresarial a su segundo nivel más bajo registrado, a pesar de un repunte en los nuevos pedidos.

El paladio al contado alcanzó un máximo histórico de u$s 2.020,41 la onza y posteriormente tenía una ganancia de 1,6% a u$s 2.018,62. Sus precios han sido apoyados por un sostenido déficit en el suministro y en 2019 sumaron un 54%.

En otros metales preciosos, la plata avanzaba un 1,7% a u$s 18,33 por onza, después de tocar un máximo de más de tres meses a 18,50 dólares, mientras que el platino subía un 0,4% a u$s 984,83 la onza.