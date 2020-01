Por caída de importaciones, se logró el primer superávit comercial con Brasil desde 2003

Hay ocasiones, pocas, en las que una buena noticia puede esconder una situación no deseada en materia económica. Es lo que ocurre con los datos de intercambio con Brasil. En 2019 la balanza comercial con el socio mayor del Mercosur arrojó un superávit de u$s 1017 millones, un cambio importante respecto del déficit de u$s 4063 millones del año anterior.