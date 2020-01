El balance de la semana en el mercado en cinco datos

Pocos anuncios en lo local (esperable I)

En lo que respecta estrictamente a noticias políticas locales, en esta corta semana se anunció el congelamiento de las tarifas de transporte por 120 días, y finalmente el bono salarial para el sector privado (muy por debajo de los rumores), dejando en el tintero a los empleados estatales. Puntualmente, se marcó un piso de $ 4000 a pagarse en dos meses, luego de hablarse que se ubicaría entre 6000 y 9000. También se tomará a cuenta de futuras paritarias, no del sueldo en curso.

En cuanto a otras noticias o medidas, realmente no hubo mucho más. Se está trabajando sobre la reglamentación de la ley de Solidaridad Social, a la vez que en cuenta a nuevas leyes se deberá esperar a que vuelva a sesionar el Congreso en extraordinarias. Esto recién será después del 20 de enero. En tanto, que se habló de supuestos ruidos con EEUU por la política exterior del nuevo Gobierno. Esto en el marco de que el apoyo de ese país es clave para la relación con el FMI.

De hecho, este último punto en suma también a falta de nuevas noticias sobre la reestructuración de deuda y un escenario externo no muy propicio para el riesgo, fue lo que presionó a una corrección en los precios de los activos financieros locales. No resulta igualmente ilógico, luego de la fuerte recuperación marcada en diciembre, que fue convalidada por las expectativas de una negociación amigable ante algunas señales del nuevo Gobierno.

Corrección en bonos y acciones locales (esperable II)

Puntualmente, en el segmento de renta fija, los bonos soberanos registraron caídas generalizadas, con un riesgo país que subió 10% hasta niveles de 1947. De hecho, la curva en dólares reflejó caída promedio de entre 5/8%, con paridades entre legislación que volvieron a separarse en unos 5 puntos porcentuales. Los de ley extranjera cerraron en promedio en 51% y los de ley local en torno a 47%. En cambio, los bonos en pesos cerraron la semana mixtos, mostrando fuerte volatilidad.

La tendencia tampoco fue positiva para el S&P Merval. El índice perdió poco más de 2.8% en la semana, a niveles de 40.500 puntos. En dólares, la caída fue de 8%, afectada lógicamente por la suba del Contado con liquidación.

Para ponernos en contexto, desde los máximos intradiarios recientes el índice acumula una pérdida del orden del 7%, pero acumula una recuperación del 92% desde los mínimos de agosto.

Brechas en la mira (con un TC oficial que se mantiene estable)

En cuanto al tipo de cambio, el oficial se mantiene previsiblemente estable, en torno a $ 59.8/59.9. Mientras que el minorista en niveles de $ 63, conservando el “solidario” muy cerca de $ 82. La atención igualmente no se centra en estos, sino en el dólar que surge de la referencia del mercado de bonos, que no tiene restricciones de plazo ni de monto.

A diferencia del oficial, saltaron esta semana el Dólar denominado MEP y CCL. Estos cerraron en $ 75.8 y $ 78 respectivamente, con una suba de entre 5/6% en sólo tres ruedas. Esto llevó lógicamente a saltar la brecha a niveles de 30% en el primer caso y del 26% en el segundo. El marginal, en cambio, cayó levemente ubicándose en $ 77/78 –es decir, aún por debajo del “solidario”-.

No hubo tampoco grandes noticias desde la política monetaria. Al menos, nuevas. Sólo Pesce comunicó una serie de propósitos del organismo para este 2020. Entre los distintos puntos podemos destacar la intención del Banco Central de disminuir las tasas de inflación, estimular la oferta de crédito al sector privado, mantener el régimen de flotación de la moneda local en el marco actual de regulación cambiaria, y nutrir las reservas con compras de divisas al sector privado. Nada que entendemos a esta altura deba sorprender.

A su vez, hizo hincapié en que la futura estrategia de absorción de excedentes monetarios vendría en un combo de alargamiento de plazos y reducción de costos, es decir, ampliar el plazo de vencimiento actual de las Leliq de siete días, y continuar con el recorte de tasas. Recordemos que el piso se ubica hoy en 55%, pero se espera vuelva a reducirse en las próximas horas. En este escenario las tasas de interés pasivas en general aceleraron su caída. Actualmente, la Badlar Bancos Privados ya se ubica debajo del 40% anual.

Contexto internacional con salto en la volatilidad

En lo internacional, el comienzo del año fue del Yin al Yang. Mientras que el jueves Trump apuntaba a una fecha posible de firma de un acuerdo con China, y los mercados lo “festejaban”, esa misma noche, literalmente apuntó contra el Medio Oriente.

¿Qué sucedió? Un ataque aéreo de EEUU en las cercanías de Bagdad se cobró la vida del general iraní Soleimani, jefe de la élite de Irán y arquitecto de su aparato de seguridad regional, y otros como el líder del Hezbolá libanés, y el número dos de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak.

En este contexto, el inicio auspicioso de la primera jornada hábil del año se vio opacado por este nuevo frente de batalla. Si bien las tensiones en el Medio Oriente son de larga data, este ataque podría ser un punto de inflexión. Considerando que el líder iraní, juró venganza, y la posibilidad de más ataques está latente. Incluso, es probable que Irán contra ataque contra objetivos estadounidenses alrededor del Golfo Pérsico.

No obstante, a este escenario, y sumado a la semana atípica, los índices americanos cerraron la semana entre neutros y positivos. En Europa, solo el CAC40 francés logró finalizar la semana en verde, mientras el resto de las bolsas de referencia cayeron entre 0.1% y 1.2%. En Asia, de viernes a viernes, las subas acumularon hasta un 3%.

En tanto, las tasas de los bonos soberanos de USA y Europa cayeron hasta 8 puntos básicos, en un contexto donde sirvieron como refugio el viernes ante las tensiones en Medio Oriente. Como referencia, la tasa de los bonos del Tesoro americano a diez años retrocedió hasta el 1.79% anual.

Por otra parte, también es importante destacar los movimientos de otros activos considerados como refugio para los inversores. El oro, por ejemplo, saltó un 2.4% a 1.547 dólares por onza.

Incluso esta semana amerita hablar del crudo y su precio que, con esta escalada en las tensiones geopolíticas en Irak, saltó en la semana más de un 2% hasta los casi USD 63 por barril de WTI –superando así los niveles de mediados de septiembre, luego de los ataques a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita-.

¿Qué esperar para la semana viene?

La primera semana completa del año tendrá lo suyo, si bien se buscaran mayores definiciones –tanto a nivel local como internacional- los datos económicos marcarán la agenda.

En lo local, se estará sobre el análisis del Informe Monetario Mensual del BCRA y los datos del Índice de Producción Industrial (IPI) para noviembre -donde la caída se venía desacelerando desde agosto-.

Igual claramente gran parte de la atención, y con lógica, se mantendrá sobre las señales sobre las negociaciones de la deuda y si hay o no nuevas medidas del Gobierno. En lo primero no esperamos una propuesta, pero sí se estará sobre hay viajes o no cruzados entre USA y Argentina. Recordemos que se habla de una posible misión del FMI al país, y de una de Economía para reunirse con acreedores privados a USA. No obstante, en concreto, no hay nada.

Por otra parte, se está sobre la estrategia financiera del Tesoro. Sabemos que irá haciendo frente a los vencimientos en USD con reservas, mediante una letra intransferible que le colocará al BCRA. Mientras que, en pesos, esperamos continúe tanteando el mercado local mediante licitaciones. No hay aun igualmente un cronograma oficial.

En lo segundo, es decir sobre nuevas medidas del Gobierno, no esperamos mucho en la semana que comienza. La realidad es que creemos que gran parte de las medidas de corto ya están sobre la mesa, lo que no quita que podramos seguir hablando de las repercusiones sobre lo ya decidido. Entre ellos, la relación entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.

En lo internacional tendremos los datos de PMI del sector de servicios y el índice compuesto para EEUU, Asia y la Eurozona del mes pasado. Además, conoceremos el Índice de Precios al Productor (IPP) de la UE para noviembre (se espera se mantenga estable en 0.1%) y la inflación (preliminar) de diciembre para la que se proyecta una aceleración al 1.3% anual. También conoceremos los precios de China, que será un dato relevante, luego de los anuncios de política monetaria sobre comienzos de la semana.

También esperamos las cifras de la balanza comercial americana, donde se prevé ver una mejora (desde un déficit de 47.2 a 43.9 mil millones de dólares), y como frutilla del postre no hay dudas el reporte de empleo americano de diciembre. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 3.5%, mientras que la creación de puestos caería respecto a noviembre, pero mantendría un ritmo fuerte.

Todo esto deberá combinarse con varios temas que resultaron ser sensibles para los precios de corto o largo plazo. Entre ellos, no hay dudas que la firma de la fase I del acuerdo comercial entre China y USA, que se estima para el 15 de enero. Por otra parte, las tensiones en Medio Oriente que se seguirán de cerca, y también los ruidos políticos internos en USA con un juicio político en proceso a Trump, en el año que busca su reelección.