Dólar: el "solidario" no se mueve y el blue se acomoda en los $ 77

El dólar "solidario" empezó la última rueda de la semana en los $ 81,90, mientras que el dólar minorista que opera en las pantallas del Banco Nación (BNA) se mantenía en los $ 63.

El dólar blue cotizaba sin cambios en los $ 77,25.

El dólar MEP cotizaba a $ 75,26 (+1%) mientras que el dólar contado con liquidación

Ayer quedó abierto el cupo de enero para comprar los u$s 200 mensuales. Sin embargo, la demanda no generó presión. El dólar mayorista retrocedió 7 centavos y el Banco Central (BCRA) aprovechó para comprar u$s 50 millones.

El BCRA ofrecerá al mercado Leliq a 7 días por un monto indicativo de $ 125.000 millones a una tasa del 55%, en un día con vencimientos por $ 127.072 millones.