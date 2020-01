Siete gráficos para entender la reacción del mercado a la ley de emergencia

Con el paquetazo de medidas incluidas dentro de la ley de emergencia, el mercado festeja ya que se espera que el gobierno disponga de mayores recursos fiscales para poder hacer frente a sus compromisos de deuda. Las medidas anunciadas dentro de la ley distan de ser expansivas, aunque el mercado tomó a bien las mismas, evidenciando subas en bonos y acciones.

El festejo del mercado de la ley de emergencia se evidencia al vislumbrar que el S&P Merval sube 12,7% en dólares desde que el proyecto de ley ingresó al Congreso, el riesgo país cayó 210 puntos. De todos modos, el buen clima de negocios en activos locales se contraste con la suba del dólar blue, junto con una permanencia de la brecha cambiaria por encima del 20%.

Riesgo País

Desde que se envió el proyecto de ley de emergencia al Congreso, el riesgo país evidenció una sustancial caída, mejorando el perfil de la deuda de corto plazo. El riesgo país acumula una caída de 210 puntos o un 10%, pasando de 1980 puntos hasta los actuales 1770 puntos. La caída en el riesgo país coincidió con una recuperación de los bonos argentinos que, en su mayoría, regresaron a niveles de agosto pasado.

Si bien la recuperación actual es positiva, aun los bonos no logran ubicarse a niveles previo a las Elecciones PASO . El riesgo país, por ejemplo, continua casi 1000 puntos por encima de los valores previos a las elecciones de agosto. Lo mismo ocurre con la mayoría de los bonos argentinos que si bien lograron significativas mejoras, aun no logran compensar el daño generado tras la victoria del actual presidente, Alberto Fernández.

A su vez, la suba de los bonos mejoró las paridades de los bonos soberanos en dólares que pasaron de niveles debajo de 40% para situarse en niveles superiores al 50%.

La mejora en las paridades se dio en ambas legislaciones. Los bonos Bonar 20, Bonar 24 y el DICA vieron mejorar sus paridades en el último mes, para pasar de niveles de 37%, 32% y 42% hasta los actuales 47%, 42% y 57% respectivamente. Desde que se envió la ley de emergencia al congreso, el pasado 17 de diciembre hasta la fecha, dichos bonos suben 19% en promedio.

El buen clima de negocios en la renta fija se explica en parte también por la habilitación al BCRA para la transferencia de letras por hasta u$s 4751 millones para el pago de deuda en moneda dura, junto con el anuncio de los pagos de compromisos de deuda en moneda dura.

Los analistas de Balanz destacaron que la semana pasada reveló pocos datos económicos y la atención continuó en torno a repercusiones y aclaraciones de la nueva Ley de Solidaridad.

“Dentro del mercado el anuncio de pago de cupones de bonos Discount y Century, llevó a que la tendencia de las semanas anteriores se mantuviera y la semana pasada dejara subas en los bonos entre 5% y 9%, llevando las paridades cercanas a 50%. Creemos que el anuncio del pago de cupones en conjunto con los anuncios fiscales aleja aún más la probabilidad de un escenario de crisis monetaria y fiscal y se acerca más a un escenario de negociación de deuda más amigable”, agregaron.

Curva en pesos

La mejora en la renta fija soberana en dólares también tuvo su impacto en los bonos en pesos. Las Lecap acumulan subas de 30% desde que se envió la ley de emergencia al gobierno.

Al analizar en forma comparada las curvas de Lecap (TIR) desde el día en que se envió el proyecto de ley al congreso, se observa una mejora en cuanto al nivel y el empinamiento de la misma. A mediados de diciembre pasado, la curva de Lecap arrancaba en el extremo mas corto en niveles de tasas cercanas al 700%, evidenciando un claro síntomas de incertidumbre sobre dichos activos. Al cierre del año, la curva no solo bajó su nivel ya que las tasas arrancan en niveles de 185% a 230% sino que también muestra un claro aplanamiento respecto de como se registraba en diciembre.

El empinamiento negativo de mediados de diciembre se corrigió y actualmente se muestra una curva aplanada. Este comportamiento es el primer síntoma de un proceso de corrección de la curva, para que en un futuro busque tener una forma normal, es decir, con pendiente positiva a medida que se extiende en el tiempo los distintos vencimientos.

La caída de la tasa de Lecap tiene su correlato con la baja de tasas de Leliq que comenzó a implementar la nueva gestión del BCRA

Alejandro Kowalczuk, head de estrategia de Argenfunds remarco justamente que “la baja de tasas de Leliq impactó en el resto de instrumentos de mercado y el hecho de que el paquete fiscal recientemente aprobado permitiría alcanzar un superávit fiscal primario, no siendo necesario adelantos transitorios por parte del Banco Central para cubrir gastos corrientes. Esto da un mayor margen para emitir para hacer frente al pago de deuda en moneda local", afirmó

El mercado festeja el posible ahorro fiscal

Si bien el mercado se sorprendió con algunas de las medidas anunciadas dentro de la ley de emergencia tales como el congelamiento de los haberes jubilatorios, otras medidas eran descontadas. Entre ellas se destacan la suba deretenciones retenciones y la suba de alícuotas impuestos a los bienes personales. El mercado espera un ahorro fiscal agregado de la economía tras el anuncio de dichas medidas, motivo por el cual festejó.

Los analistas de Quinquela Fondos señalaron que la desindexación de las jubilaciones podría generar un ahorro en las arcas del Estado.

“Se espera que a las jubilaciones mínimas les apliquen un aumento similar al que hubieran obtenido con la derogada movilidad jubilatoria, pero que a los jubilados de mayores ingresos les apliquen esquemas de ajustes ´atenuados´. Si se les aplicara un incremento nominal similar a los de ingresos menores, en promedio recibirían un aumento equivalente en porcentaje a un tercio de lo que percibirían los jubilados de menor ingreso y se generaría un ahorro del 1% del PBI . Creemos que es escenario es muy poco probable y que el aumento que aplicarán será mayor. Si las jubilaciones mayores a la mínima reciben un 75% del aumento que les hubiera correspondido con la movilidad anterior, el ahorro fiscal que se generaría será de 0,4% del PBI. Ese escenario tiene mayor probabilidad de ocurrencia”, comentaron.

Calma a medias con un salto del blue

Si bien los bonos y acciones reaccionaron al alza, generalmente una calma financiera suele venir asociada con un tipo de cambio estable. Esto justamente es lo que no ocurrió ya que el tipo de cambio contado con liquidación y el informal se mantuvieron bajo presión. Si bien en un principio el contado con liquidación apuntó a la baja, en las últimas jornadas el dólar bolsa pico en punto y cerró el año la brecha en niveles 25,8%, con un contado con liqui en niveles de $75 y un dólar oficial en $59,8. El dólar blue , en tanto subió un 11% desde que se envió el proyecto al Congreso y con una brecha que alcanza el 30%.

El dólar oficial mantiene la tranquilidad establecida por el cepo hard, dándole tiempo y espacio al BCRA para que acumule reservas .

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) afirmaron en un infirme que las compras de divisas del BCRA en las dos semanas del nuevo gobierno suman u$s 1.200 millones, y se incrementan hasta u$s 3.500 millones desde que comenzó el denominado cepo al dólar hard. Por otra parte, afirmaron que habría terminado la salida de argendólares.

“En las ultimas 5 ruedas hábiles subieron u$s 455 millones, probablemente explicado por el efecto de bienes personales que pasaron de cajas de seguridad o “debajo del colchón” hacia cajas de ahorro. De hecho, las compras de reservas contra emisión de pesos y la recuperación de los argendolares sobre-compensaron los pagos de deuda. A su vez, se generó un incremento de reservas de u$s 1.395 millones en las 12 ruedas hábiles del nuevo gobierno y de u$s 1.924 desde noviembre, totalizando las brutas en u$s 45.179 millones, y las de libre disponibilidad en niveles cercanos a los u$s 14.000 millones”.

Acciones

También se percibió una reacción positiva en las acciones. El S&P Merval subió cerca de un 13% desde que se envió el proyecto al Congreso, con avances superiores al de 20% en las acciones de Comercial del Plata, junto con el 21% de Banco BBVA, Cresud, Grupo Supervielle y Cablevisión. Si se analiza dicho avance en moneda dura, y gracias a que el contado con liquidación finaliza en niveles similares respecto de lo que valía a mediados de diciembre, los rendimientos terminan siendo similares.

Al igual que los bonos, la recuperación en acciones fue positiva, pero no alcanzó para compensar las perdidas vistas durante el año pasado.

“El mes de diciembre cerró con una fuerte recuperación, pero no bastó para cubrir las pérdidas en dólares del 2019. No obstante, sirve para comenzar este 2020 con cierto optimismo en base a algunas señales. La atención no hay dudas se mantendrá sobre la renegociación de la deuda, mientras que esta siga permitiendo pensar en un Gobierno que apuesta a una salida amigable y rápida la recuperación continuará”, cerraron desde PPI.