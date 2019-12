El trilema que inquieta a Kulfas en Año Nuevo

Días antes de Navidad, las principales generadoras eléctricas empezaron a evaluar una estrategia común para comunicar que no ganaron tanto dinero como le atribuye el imaginario colectivo. Similar intención anima a algunas distribuidoras de gas, incómodas con la idea de que usuarios y nuevos funcionarios supongan que nadan en la abundancia. En la medida que esté debidamente fundado, cualquier dato en este sentido podría resultar clave para la definición de futuros cuadros tarifarios. Sólo uno de los dilemas que enfrenta la gestión de Alberto Fernández en el rubro energético.

La reformulación de precios incluye una serie de desafíos concatenados. Cómo contener las tarifas evitando, al mismo tiempo, que se incrementen los millonarios subsidios y sin violar contratos con inversores en dólares. Disyuntiva denominada por los teóricos como "trilema de las tarifas": precio, subsidio e inversión.

Entre ellos figuran el economista, Emanuel Álvarez Agis, quien explicó ese juego de tensiones ante potenciales inversores estadounidenses antes de las elecciones como voz oficialista.

Por el complejo mix de aumentos y subvenciones estatales en algunos tramos, a las empresas energéticas en general no les fue mal. A algunas mejor que a otras, claro. En particular si no tienen deudas en dólares con vencimientos a corto plazo, u otras angustias económicas como las que perturban nada más y nada menos que a YPF.

Pero cuán bien les fue o hasta dónde el fisco tiene que intervenir con subvenciones es un juicio que depende del enfoque. Según balances a mitad de año las distribuidoras gasíferas acumularon en conjunto un superávit operativo equivalente a u$s 140 millones, monto que se duplica en el caso de las transportistas TGN y TGS.

Esas rentas no alcanzaron para inversiones muy ambiciosas ni para honrar con holgura compromisos financieros y por eso algunos optaron, simplemente, por repartir dividendos.

La bonanza de la transportista sureña se apoya también en otros negocios del grupo distinto al de transporte; la norteña subraya que no dejó de cumplir ninguna inversión obligatoria, y las distribuidoras explican que sólo habrían recortado obras cuando se suspendió el aumento por precios mayoristas y con aval oficial. Pero bajo la mirada atenta del Enargas, algunas recibieron intimaciones por sus atrasos.

¿Cómo juzgará este cuadro de situación el gobierno a la hora de adoptar nuevos criterios para el precio de los servicios públicos en la renegociación excepcional que habilita la emergencia?

Definitivamente no es fácil estar en los zapatos del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y su equipo aún no consolidado. Sergio Lanziani, el ingeniero nuclear que está a cargo de la Secretaría de Energía, es bien considerado por algunas firmas como las dedicadas a los renovables pero no tiene la misma imagen ante las petroleras, que prefieren acudir directo a su jefe.

Además, proliferan las disyuntivas prácticas y conceptuales. Por la mayor oferta de gas local gracias a la producción de Vaca Muerta y la competencia entre los productores el precio del gas boca de pozo viene bajando. Buena noticia para usuarios domiciliarios, industriales y para usinas, pero inquietante para los inversores que el Gobierno necesita seducir.

La duda es si la gestión oficial confiará en la competencia del mercado para contener los precios o si buscará imponer su propio sendero.

Los consumidores hoy pagan poco más de la mitad de lo que cuesta generar la electricidad, mientras que el resto se cubre con subsidios. Si se cumplieran los contratos en dólares con los nuevos generadores términos, las facturas tendrían que catapultarse un 77% en 2020. Pero para limitar esa suba a la mitad, los subsidios al sector treparían del 0,9% del PBI al 1,2%. Simple cuestión matemática: más gasto público y aumentos tarifarios arriba del 35%.

Para abaratar la electricidad es necesario modernizar y ampliar infraestructura. Y los capitales privados, locales o foráneos, no acuden a la cita sin ciertas garantías como remuneraciones en dólares y facilidad para disponer de ellos.

Si el gas es caro, complica a industrias y domicilios. Si es barato, se levantan equipos, se eliminan puestos de trabajo y las provincias que cobran regalías pierden ingresos, como ya le están haciendo saber a la Rosada algunos gobernadores.

Si se quiere impulsar Vaca Muerta habrá que seguir pagando hasta 2021 una subvención estímulo a las productoras prevista en la resolución 46, que el año próximo superaría los $ 55.000 millones. Y, tal vez, animarlas con otras prerrogativas como la disponibilidad de divisas por exportación. Ventajas a las petroleras que pueden resultar políticamente irritantes en el medio de un ajuste de emergencia.

Si la regla es que las tarifas sigan la evolución del salario y éste se recompone al ritmo de la inflación, las facturas energéticas tendrían que saltar alrededor del 50% en el año, catapultando, a su vez el IPC. Y van…

Siempre vale desear feliz Año Nuevo, a pesar de los dilemas que opacan el brindis. Al menos en 2020 no habrá escasez ni de gas ni de electricidad. Falta saber a qué precio para los consumidores, previsiblemente, por encima del que rige hoy.