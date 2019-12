Milei, sacado, estalló contra el 'gasto político'

El economista Javier Milei estalló durante un programa de radio al hablar del "gasto político".

"Lo que más me irrita es cuando dicen 'la política no hay que tocarla porque no es un gasto significativo'", afirmó Milei.

Acto seguido el economista le pidió a su interlocutora del programa radial que se corra del micrófono y se sacó con una andanada de insultos sin miramientos a los políticos en gral.

Luego, justificó su enojo con los números sobre los gasto de funcionamiento del estado desde 2007.