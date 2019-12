La oposición le contestó a Kicillof y explicó qué cambios piden a la ley impositiva frustrada

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores bonaerense, Roberto Costa, sostuvo hoy que el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, tuvo "una actitud caprichosa" cuando cargó contra la oposición por posponerse el debate del proyecto de Ley Impositiva que impulsa debido a una falta de quórum en la Cámara alta.



Costa aseguró que la conferencia de Kicillof "está lejos de contar lo que pasó" y remarcó que la oposición quiere "que el gobierno tenga la ley impositiva".



"Pero queremos modificar algo de esa ley, porque lo consideramos mejor. Un aumento de los impuestos por encima de la tasa inflacionaria es un error, la clase media y media alta siempre soporta los mayores aumentos impositivos", subrayó en diálogo con Radio 10.



"No queremos quitarle la autoría al gobernador de la ley, queremos una ley más justa para los bonaerenses. Queríamos cambiar el paradigma impositivo, ingresos brutos es un impuesto regresivo", afirmó.



Además, Costa habló sobre la suba del impuesto a las propiedades, que en los estratos más altos será cercana al 75%.



"Solo pedimos que bajen un poco la tasa del 75%, nada más. En vez de 75% busquemos un número más cerca de la inflación", sostuvo.



Y agregó: "Hay un deterioro muy grande, hay un margen para aumentar el impuesto, pero no de 75%".



Luego de la falta de quórum, el gobernador bonaerense encabezó una conferencia de prensa en la que señaló: "Dicen estar defendiendo los intereses de todos los sectores que mandaron al desastre".



Además, ironizó que le hubiese "encantado ver esta garra para defender a la clase media cuando le ponían un tarifazo del 2.000 por ciento".



"Trabajen, legislen, los bonaerenses no queremos más show. Este gobernador no va a aceptar extorsiones para aprobar leyes", sostuvo el gobernador el pasado viernes.