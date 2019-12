El balance de la semana en el mercado en cinco datos

Llegamos al último viernes del año, después de lo que fue una semana atípica para los mercados financieros. Con feriados navideños de por medio, tanto en lo local como lo externo, hubo pocas ruedas aunque intensas.

Si comenzamos por lo local, y ya dentro de la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, las principales medidas económicas parecen estar sobre la mesa. Los análisis, con lógica, se enfocan así en su impacto fiscal –que no sólo va desde el lado de los ingresos, sino también del de los gastos-. Mientras que se sigue de cerca las negociaciones por la reestructuración de la deuda, aunque no hay noticias concretas (u oficiales) en este punto. A la vez que, entre lo político y económico, cierta atención se centraba este viernes en las señales que se logre en el encuentro entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos.

Por fuera de esto, no hubo muchos datos económicos. Sólo si destacamos el EMAE de octubre que dejó algunas buenas señales, y la balanza comercial de noviembre que convalida el resultado superavitario del sector (con un verde mayor a los USD 2400 millones, el mayor desde mayo 2009).

El mercado mantiene expectativas de una reestructuración amigable (bonos y acciones mantienen la recuperación)

No obstante, las medidas tomadas (y lo que se interpreta de algunos comentarios oficiales) parece por ahora bastar para que el mercado sostenga las expectativas de una probable reestructuración de deuda amigable y medianamente rápida. Acá entendiendo, por ejemplo, que el aumento de las retenciones, la suba de impuestos y la reforma jubilatoria apuntan a ser alternativas que le permitirán al Gobierno la sostenibilidad fiscal a cualquier oferta que se termine poniendo sobre la mesa

También fue un buen punto para el mercado la eliminación de la renta financiera –aunque existen algunas dudas respecto a desde cuándo-, e incluso sumó una buena señal el disparó de la comunicación de los pagos de los bonos que vencen la semana próxima en USD (como el Century, y el Descuento), y también la reapertura del mercado local para la colocación de deuda en pesos. Recordemos que el viernes pasado, Guzmán salió a tantear con un título nuevo a tasa variable, con un resultado que podemos calificar como positivo. Le permitió incluso renovar gran parte de los vencimientos que debió afrontar el lunes previo a la Navidad. Y este mismo viernes, buscó lo mismo, con el objetivo de hacer frente a los más de $ 33000 millones que vencen en letras el 30 próximo. No obstante, la tasa de roll over fue menor (del orden del 52%), aunque el rendimiento exigido para ambas letras fue nuevamente por debajo del mercado. Este último, un buen punto. Por último, incluso no se pueden descartar, que detrás del optimismo también jueguen temas impositivos dada la foto que se busca para cerrar el año.

En este sentido, los bonos reflejaron mayoría de subas semanales de entre 4% y 9% a lo largo de toda la curva, con una mejora de las paridades promedios a niveles en torno al 51% -por arriba del 48% promedio que vimos en el cierre de la semana pasada, y de los mínimos en la zona de 37%-. Al mismo tiempo, vimos un recorte importante en el diferencial de paridades entre los bonos de Ley New York y de legislación local, apuntando a que no habrá una reestructuración en etapas.

Con los bonos al alza, el Riesgo País fue retrocediendo a lo largo de la semana para ubicarse en los 1.779 puntos -200 puntos por debajo del cierre del viernes pasado-. Recordemos que el máximo fue de 2500 puntos a principios de noviembre. Mientras que la probabilidad de default implícita en la curva de CDS cayó a niveles de 93% ante la suba de los bonos (llegó a ubicarse arriba de 97%).

Una tendencia que, con lógica, repercutió positivamente en las acciones. El índice S&P Merval cerró arriba de los 41.600 puntos, niveles previos a las PASO en pesos, con una suba en la semana del orden del 11% y papeles líderes con prácticamente verdes generalizados de hasta 23%. De hecho, desde los mínimos de agosto, el índice recupera más del 90%, en el marco de un nivel que había llegado a caer debajo de los 25000 puntos. Esto, con una mejora en los volúmenes negociados que superaron los 1.000 millones diarios. En dólares igual se ubica todavía lejos de los 1000 puntos que testeaba antes de las primarias, ubicándose hoy en torno a los 570 puntos.

Mirando el panel líder, vimos cierta selectividad disparada desde algunas noticias corporativas, pero la realidad es que la suba fue más bien generalizada. Supervielle, Cresud y Banco Francés subieron 25.4%, 18.7% y 8.3% y 12% respectivamente, y encabezaron las ganancias.

Dólar 30% más caro (para viajar y atesorar), y brechas dispares

En el mercado cambiario, se observaron con lógica diferentes comportamientos. El tipo de cambio oficial operó con negocios muy restringidos, y con un BCRA que se ubicó en ambos lados de la ecuación. Puntualmente, los negocios promedio diarios fueron de USD 200 millones, cerrando en $59.83 –prácticamente estable respecto a la semana pasada-.

Como dato no menor, a comienzos de semana, entró en vigencia ya el impuesto del 30%. En consecuencia, quienes busquen atesorar los USD 200 por mes permitidos o viajen, deberán pagar este billete a $ 81.9. Este valor surge, tal cual lo marca la ley, de sumar un 30% al valor del Billete Banco Nación tipo vendedor.

Esto impacto lógicamente en el dólar informal que, como sabíamos, fue a buscar arbitrarse a este valor. Así el conocido como blue cerró en $78.5, con una suba de $2.5 desde el viernes pasado y de doce pesos en las últimas dos semanas.

Por su parte, e influenciado por el comportamiento de los bonos ya mencionado, el CCL y el MEP cerraron en $73.55 y $72.09 respectivamente. Esto implica subas del 1% y 1.5% respecto a una semana atrás, y una brecha que se mantuvo en cierta forma contenida, en niveles de 20% para el Dólar Bolsa y del 22% para el Dólar Divisa.

Por otro lado, con plena vigencia de las restricciones cambiarias, las reservas del Central mantienen una tendencia alcista y se ubican arriba de los USD 45.000 millones. Las mismas acumularon USD 300 millones esta semana después de sumar cerca de USD 1.800 desde principios de noviembre y USD 1.300 millones desde el cambio de gobierno.

Tasas de interés aceleran su baja (esperable)

Ahora bien, también tuvimos nuevas medidas desde el frente monetario. En particular, se debe destacar una nueva baja en la tasa de referencia desde niveles de 58% anual, al 55% anual. Lo que representa una baja de ocho puntos porcentuales desde el 63% que había dejado el gobierno de Macri, una medida que era esperada. De hecho, no se descarta un nuevo recorte en la primera semana de enero. Mientras tanto, y en sintonía con las Leliqs, el resto de las tasas del sistema continúan bajando. Donde, si tomamos como referencia la Badlar, esta se encuentra cerca de quebrar el 40% anual contra el 45% que ostentaba hace un mes atrás.

Por último, algo externo. En donde, si bien no hubo muchas noticias, lo que se leyó bastó para permitir que los principales índices de Wall Street sigan marcando records históricos. En concreto, la atención se mantiene centrada en la inminente firma de la primera fase del acuerdo comercial entre EEUU y China a comienzos de enero; y la realidad es que nada permitió cambiar esta expectativa, sino que por el contrario. Se tomó como un buen dato, la marcha atrás de China sobre algunos aranceles que esperaba implementar a principio de año.

En cuanto a los datos económicos, no hubo tampoco mucho, aunque podemos destacar la lectura de algunos índices chinos que llegaron en el último día de la semana, y que sirvieron para fortalecer la expectativa de crecimiento del país. Puntualmente, se conoció que el sector industrial del país asiático creció al ritmo más rápido en los últimos ocho meses.

Nuevos récords para los mercados externos

Así, si bien hay que tener en cuenta que se trató de una semana corta con bajos volúmenes de negocios, el optimismo fue generalizado, lo que permitió al Nasdaq superar los 9.000 puntos tras acumular un alza del 1% en la semana. La tendencia del Dow Jones y el S&P500 no fue muy distinta. Estos alcanzaron subas del 0.7% 0.6% respectivamente, y en el caso del segundo va en camino de registrar su mejor año en más de una década. En concreto, estos índices acumulan subas de entre 20% y 35% este 2019.

Los records fueron también un dato en Europa, donde las principales plazas cerraron su tercera semana consecutiva de ganancias con subas de entre 0.5% y 1.5%. Acá el factor comercial fue clave, pero también las expectativas crecientes de que se evitará un Brexit sin acuerdo, el cual no se espera que tarde mucho más en llegar luego de un Boris fortalecido políticamente.

Lo que vendrá (en una semana muy corta)

Ahora, la semana próxima volverá a ser corta –de sólo tres ruedas-. No esperamos grandes movimientos, ni negocios el lunes, en el marco de inversores que a esa altura ya debieron haber tomado las posiciones con las que buscan cerrar el año. Recién esperamos, en concreto, que los negocios vuelvan sobre ya la semana del 6 de enero.

Entre lo político-económico, se podrá estar sobre algunas nuevas medidas, pero entendiendo que al menos de muy corto plazo las principales ya se conocen. Mientras que, en lo estrictamente financiero, se abrirá con los análisis sobre la nueva colocación de deuda del Gobierno, y a la expectativa de las negociaciones por la deuda. Acá, aunque quizás no la semana que viene, se tomará como dato si finalmente viaja a USA una comisión de Economía para reunirse con acreedores privados y el FMI. Por último, en cuanto a la agenda macro, será un dato la recaudación -que llegaría el jueves próximo- y también la difusión del REM del BCRA que permite tener una idea de cómo se van moviendo las expectativas del mercado respecto al dólar, las tasas y la inflación.

Con respecto a lo internacional, y teniendo en cuenta la zona en la cual se ubican los índices, no se esperan tampoco fuertes movimientos. Salvo sorpresas en el frente comercial, los mercados operarán atentos a los que pueda decir el índice de confianza al consumidor y el ISM manufacturero sobre la salud de la economía americana, junto con la expectativa que comienza a formarse respecto a una nueva temporada de resultados a partir de mediados de mes.

También se conocerán las minutas de la última reunión de la FED, aunque no dirían mucho. Recordemos que la probabilidad de un nuevo recorte recién superar al 50% para fines del próximo año. En consecuencia, creemos que las cartas de la política monetaria por ahora ya están sobre la mesa.