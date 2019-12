Brasil: Jair Bolsonaro puso en duda su candidatura a las elecciones de 2022

En un live de Facebook, red social a la que el presidente de Brasil suele recurrir, Jair Bolsonaro puso en duda una eventual candidatura a las elecciones de 2022 y elogió a su ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, conocido por su rol como juez en la mega causa Lava Jato.

Mientras la popularidad de Bolsonaro está en caída, Moro es uno de los funcionarios con mejor imagen dentro del gabinete de gobierno.

"Moro tiene un enorme potencial, es adorado en Brasil y la gente habla de él como candidato a la presidencia. Si viene Moro, que sea feliz, no hay problema, Brasil estará en buenas manos. No sé si iré como candidato en 2022 o no. Si estoy bien puede ser que vaya, si no, estoy fuera”, dijo Bolsonaro.

Sin embargo, ambos han experimentado diferencias en los últimos días como consecuencia del ‘paquete anti crimen’ que impulsó Moro para endurecer el código penal brasileño y frenar la violencia callejera que persiste en el país. Las propuestas de Moro, no obstante, sufrieron varias modificaciones ya que en la redacción del proyecto de ley intervino una comisión de juristas liderada por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, los legisladores que trataron la incitativa en el Congreso, y el mismo Bolsonaro que vetó 22 artículos del texto preliminar.

En este sentido, Moro admitió que “no es el proyecto soñado, pero tiene avances”. Uno de los puntos clave que separa a Bolsonaro y Moro es la figura del juez de garantía –que estaría encargado de supervisar el juicio en la fase de instrucción para garantizar la imparcialidad del proceso–, que el presidente decidió mantener, pese a que su ministro de Justicia se declaró abiertamente en contra.

Por su parte, Bolsonaro dijo: “Escucho a Moro, no he estado de acuerdo con él en el pasado, él sabe que cuando discutimos el tema del armamento no he estado de acuerdo con él, y que también he estado en desacuerdo con otros ministros", reflexionó durante la transmisión.