Kicillof no pudo avanzar con la Ley Impositiva y acusó a la oposición de "irresponsables"

Tras pasar a un cuarto intermedio y ante la falta de acuerdo entre los espacios políticos, se cayó hoy la sesión por la Ley Impositiva impulsada por el gobernador Axel Kicillof, y no hay fecha para continuar con el tratamiento.

Por la tarde, en conferencia de prensa, el gobernador bonaerense sostuvo que "estamos ante una actitud irresponsable de la oposición" por no dar quórum para que el Senado bonaerense trate hoy el proyecto.

"Es una situación penosa, una actitud irresponsable, les duró nueve días la actitud de gobernabilidad y de querer colaborar, pero ahora no prestan ayuda para tratar de solucionar los problemas que dejaron", expresó desde La Plata.

A su vez, acusó a la oposición de no habilitar el tratamiento de su proyecto de Ley Impositiva por estar "defendiendo al sector más concentrado y rico de la economía" y sostuvo que "nunca quisieron negociar".

"Basta de marketing", dijo enfático el gobernador provincial, quien reiteró que cuando la oposición se refiere a un aumento del 75 por ciento en el inmobiliario se refieren a "unos 200 propietarios de campos 2.000 hectáreas cada uno, nada más que 200 contribuyentes que incluso si pagan en una sola cuota el impuesto tendrán un descuento del 20 por ciento, con lo que estarán pagando el porcentaje de la inflación".

El jueves, la administración provincial tampoco había logrado avanzar con la iniciativa para aumentar 54% promedio los gravámenes en la provincia.

Este viernes, el oficialismo criticó el proceder de la oposición, al sostener que no tuvo "voluntad de discutir".

"No entendimos por qué nunca quisieron sentarse a discutir con nosotros", cuestionó el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, quien se quejó de haberse enterado "por los medios de que no iban a bajar a dar quórum".

Al ser consultado respecto de cuándo se podría volver a intentar debatir el proyecto, fustigó: "Está todo muy complicado. Vi que los diputados y senadores de Juntos por el Cambio se estaban yendo de vacaciones, en shorcito".

En diálogo con el canal TN, enfatizó: "Estamos abiertos a ser constructivos", mientras aclaró que el oficialismo estaba "dispuesto a discutir punto por punto". "Si esto siguiera, no sé con quién tengo que negociar. No es una oposición ni constructiva, ni responsable ni seria", cuestionó, y apuntó que los legisladores "recibieron indicaciones desde París", donde se encuentra de vacaciones la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

En tanto, insistió en que el proyecto busca "mantener" el nivel de ingresos de la provincia y no aumentarlos.

"Las características del proyecto buscan aplicar actualizaciones por la inflación generada durante el anterior Gobierno. Necesitamos ingresos para hacer frente a las emergencias", argumentó, y afirmó que la intención es bajar impuestos "a los más pobres".

El bloque de Juntos para el Cambio le exige al oficialismo morigerar las subas de impuestos propuestas por el Ejecutivo, que en el caso del campo llegan hasta el 75% para grandes superficies.

Según Bianco, este viernes por la mañana habían pautado una reunión para continuar con las negociaciones, pero la oposición decidió no asistir.