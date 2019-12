Guzmán: "Las medidas que se tomaron son para no aumentar el déficit"

Rodeado de periodistas que cubren temas del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que las medidas que se tomaron fueron "para no aumentar el déficit".

Consultado sobre la emisión monetaria, y que habría unos $ 100.000 millones en adelantos transitorios desde el Banco Central al Tesoro, ya de la gestión de Alberto Fernández (aún no confirmados), el ministro no descartó este giro pero reiteró que "no se puede de un día para otro pasar a tener superávit", prometió que la emisión que se haga no será desestabilizadora y que esos recursos son por el resultado fiscal heredado. "No hay espacio para la expansión del gasto porque no hay financiamiento", razonó.

Los datos oficiales de evolución de la base monetaria muestran que, hasta el 19 de diciembre el Banco Central giró $ 190.000 millones en adelantos transitorios, todos aún durante la gestión de Guido Sandleris como presidente de la autoridad monetaria y con Hernán Lacunza en Hacienda.

Pero algunas versiones aseguran que el viernes 20 de diciembre, dato que será confirmado en las próximas horas cuando se actualice la información oficial, hubo un primer envío en este sentido, por $ 100.000 millones, que no fueron descartados por Guzmán.

En ese sentido, opinó que el gobierno anterior "no logró estabilizar la economía y las cuentas en general no han estado equilibradas, ni en lo externo, ni en lo fiscal, incluyendo el pago de intereses".

Y consideró que "mucho de lo que está pasando en estos días tienen que ver con que los problemas no se pueden resolver de un día para otro, pero sí hemos marcado un camino para lo que sigue".

El camino es "definir la secuencia de resultados primarios fiscales y externos, que sean consistentes con una economía en recuperación", definió. Dijo que "no es momento" para generar una expansión del gasto y la emisión, al argumentar que "no hay financiamiento y no queremos recurrir a un aumento del financiamiento por parte del Banco Central".

En el intercambio con los periodistas, que duró unos 20 minutos y en el que Guzmán prefirió brindar sin alcohol, contó que no extraña Estados Unidos (donde residió los últimos 11 años) y que se siente "muy cómodo" en el Ministerio.

"Uno se preparó para esto", respondió cuando fue consultado sobre su rol de ministro, tras haber pasado por la docencia e investigación.

Sobre las causas de la inflación, dijo que hay un "componente de inercia" que se quiere corregir. "De ahí el acuerdo de precios y salarios", agregó. "El programa macroeconómico anterior, acordado con el FMI, incluyó un programa contractivo en lo monetario que buscó frenar la inflación, y eso no ocurrió", criticó.