De Pablo: “Quieren cobrar no sé cuántas cosas más en nombre del hambre”

El economista Juan Carlos De Pablo opinó acerca de la flamante ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, o también conocida como la ley de Emergencia Económica. Este lunes quedó plasmada de urgencia en el Boletín Oficial que en tiempo récord consiguió la aprobación de ambas cámaras del Congreso.

Este paquete de leyes no sólo aumenta la carga impositiva a varios sectores sociales sino que además prevé un ajuste del déficit fiscal.

“Tenemos que descubrir el estilo F (presidente Alberto Fernández). ¿Con quién discutió el ministro de Trabajo la doble indemnización o el ministro Arroyo las tarjetas? No con Guzman, con el mayor de los respeto, el ministro Guzmán aparece como un racionalizador”, planteó De Pablo.

“Lo segundo es que primero toma las decisiones y después dialoga, seguramente Alberto Fernández no dice barbaridades, pero ya tomaron las decisiones”, señaló.

“Lo tercero es que esto es absolutamente discrecional, las cosas delegadas, te saco la fórmula. La diferencia entre pagar o no el 30% es un paquete, viene una franela donde la política económica la vamos a ir viendo según cómo venimos”, agregó el economista.

“Me hubiera encantado saber que además van a rajar ñoquis, cerrar secretarías públicas al cohete, no veo nada de eso, por ahora es el sector privado el que pone, es redistributivo”, planteó esta mañana De Pablo en diálogo con radio Mitre.

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia y ya rige el impuesto del 30% al dólar En un horario atípico, el Gobierno publicó ayer por la tarde en el Boletín Oficial la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva -conocida como Ley de Emergencia Económica- y entró así en vigencia el impuesto del 30% que comenzará a aplicarse para la compra de divisa extranjera, ya sea para atesoramiento o pagos con tarjeta de débito y crédito en el exterior.

“Que a mí no me corran con que hay hambre en la Argentina. No juguemos con el lenguaje, cómo es que hay 100 personas para asesorar al presidente con el tema del hambre. Nadie puede creer que el corazón de (la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina) Stanley es más pequeño que el del señor Daniel Arroyo( ministro de Desarrollo Social), estamos discutiendo una cuestión operativa. 2 millones de hambrientos no hay en Argentina. Hay un abuso del lenguaje, me queres cobrar no sé cuántas cosas más en nombre del hambre. Cómo vamos a aumentar las exportaciones, aumentando los derechos de exportación”, apuntó.

En ese sentido, el economista pidió no confundir "los modales con la política económica: Néstor Kirchner decía ´hola boludo cómo andas´, y él dice, ´cómo le va a usted´”.

“Si fuera funcionario del Fondo, digo, evitaste males mayores, pero no es qué bien lo que estás haciendo; esto es redistributivo. Y a los tenedores de los títulos les diría, quiero ver”, sostuvo.

“En todos los países del mundo aumenta la expectativa del mundo, entonces si no corres la edad jubilatoria, tenes un problema en la relación entre activos y pasivos. El 82% móvil es de la época de Frondizi; hoy necesitas tres tipos que ponen por uno que saca; es aritmética”, planteó De Pablo.

Al finalizar, cosideró que “no podés al tipo que justo se estaba por jubilar, que espere 5 años más; se hace por escalones; en Argentina nos hemos mandado algunas gracias; al club de los jubilados que puso, el anterior gobierno agregó 3 millones que no pusieron nada. La mitad del gasto público se va en seguridad social”.